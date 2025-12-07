Des de la manifestació unitària del passat 15 de novembre, que va aplegar gairebé 30.000 mestres i professors d’arreu de Catalunya al centre de Barcelona, els sindicats de docents han posat la directa per pressionar el Departament d’Educació i Formació Professional, capitanejat per la consellera Esther Niubó. Des de la mobilització de mitjans de novembre, les organitzacions sindicals amb representació en la mesa sectorial -el sindicat majoritari del sector, USTEC, el sindicat de professors de secundària ASPEPC, CCOO, CGT i UGT– han mantingut diferents contactes amb els responsables de la conselleria per començar a negociar millores en les condicions laborals i salarials del col·lectiu. Unes negociacions que, d’entrada, van començar una mica encallades, ja que els sindicats van deixar plantada Niubó en la primera trobada, que s’havia de produir tres dies després de la protesta.
Els sindicats van justificar la seva absència en la primera mesa sectorial posterior a la manifestació perquè l’ordre del dia establert per la conselleria d’Educació, segons van explicar, no contemplava negociar les condicions laborals del sector. Des de llavors, però, les negociacions entre les dues parts han avançat. El primer obstacle en les converses s’ha produït amb el calendari que, d’entrada, els va oferir el departament, ja que proposava trobades fins a finals del mes de juny. Un plantejament que va enfurismar els sindicats de docents: “Es tracta d’un calendari que dilata en el temps les converses, allargant les reunions fins al 25 de juny. No podem acceptar un calendari que impliqui desmobilitzar el col·lectiu. No acceptem que es repeteixin els errors de l’anterior govern“, denunciaven des del sindicat majoritari. Tenint en compte aquesta situació, els docents van articular un calendari diferent més concentrat, amb més reunions a curt termini. Un calendari que, segons asseguren els sindicats, la conselleria d’Educació ha acabat acceptant.
El nou escenari de negociació
El 22 de novembre, el departament va fer arribar als sindicats una primera proposta de punts a negociar. Segons informava l’Agència Catalana de Notícies (ACN), en aquesta comunicació interna la cartera d’ensenyament fixava diversos temes a tractar. Destaquen les compensacions per pernoctació, que es produeixen durant les estades de colònies, la revisió del sistema d’estadis i de la carrera docent -una de les grans reclamacions dels sindicats-, la revisió també dels diferents complements existents i estudiar la reducció de ràtios a l’ensenyament obligatori. Una setmana després, el 27 de novembre, els sindicats van registrar una petició sobre els aspectes que ells volien posar sobre la taula i començar a treballar des de la primera reunió oficial entre les diferents parts.
Aquest 3 de desembre ja s’ha produït la primera trobada entre administració i sindicats. Segons asseguren tots els sindicats amb representació a la mesa sectorial, la negociació s’ha iniciat tractant les millores retributives i situa l‘ordre dels temes a tractar “segons les prioritats de col·lectiu: salaris, ràtios i plantilles, burocràcia, democràcia i currículums“. La pròxima reunió està prevista per al dimarts 16 de desembre. D’acord amb el calendari previst, en les trobades del 16 i el 18 de desembre s’abordarà la millora retributiva dels mestres i professors. En la reunió del 8 de gener, coincidint amb la tornada a l’escola després de les vacances de Nadal, es tractarà la qüestió de les ràtios de les aules. En la següent, el 22 de gener, la reducció de càrrega burocràtica. En les dues últimes trobades, previstes pel 5 i el 19 de febrer, es tractarà la democràcia als centres educatius, i la necessitat de “consensuar” el currículum. Les negociacions estan previstes fins al mes de febrer, i els sindicats no preveuen allargar-les. Mentrestant, els sindicats continuaran duent a terme accions per mantenir la pressió sobre la consellera Niubó.