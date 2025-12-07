Desde la manifestación unitaria del pasado 15 de noviembre, que reunió a casi 30.000 maestros y profesores de toda Cataluña en el centro de Barcelona, los sindicatos de docentes han tomado la iniciativa para presionar al Departamento de Educación y Formación Profesional, liderado por la consejera Esther Niubó. Desde la movilización de mediados de noviembre, las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial -el sindicato mayoritario del sector, USTEC, el sindicato de profesores de secundaria ASPEPC, CCOO, CGT y UGT– han mantenido diferentes contactos con los responsables de la consejería para comenzar a negociar mejoras en las condiciones laborales y salariales del colectivo. Unas negociaciones que, al principio, comenzaron un poco atascadas, ya que los sindicatos dejaron plantada a Niubó en el primer encuentro, que debía producirse tres días después de la protesta.

Los sindicatos justificaron su ausencia en la primera mesa sectorial posterior a la manifestación porque el orden del día establecido por la consejería de Educación, según explicaron, no contemplaba negociar las condiciones laborales del sector. Desde entonces, sin embargo, las negociaciones entre las dos partes han avanzado. El primer obstáculo en las conversaciones se produjo con el calendario que, al principio, les ofreció el departamento, ya que proponía encuentros hasta finales del mes de junio. Un planteamiento que enfureció a los sindicatos de docentes: «Se trata de un calendario que dilata en el tiempo las conversaciones, alargando las reuniones hasta el 25 de junio. No podemos aceptar un calendario que implique desmovilizar al colectivo. No aceptamos que se repitan los errores del anterior gobierno«, denunciaban desde el sindicato mayoritario. Teniendo en cuenta esta situación, los docentes articularon un calendario diferente más concentrado, con más reuniones a corto plazo. Un calendario que, según aseguran los sindicatos, la consejería de Educación ha terminado aceptando.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, durante el pleno en el Parlamento esta semana / Bernat Vilaró (ACN)

El nuevo escenario de negociación

El 22 de noviembre, el departamento hizo llegar a los sindicatos una primera propuesta de puntos a negociar. Según informaba la Agencia Catalana de Noticias (ACN), en esta comunicación interna la cartera de enseñanza fijaba diversos temas a tratar. Destacan las compensaciones por pernoctación, que se producen durante las estancias de colonias, la revisión del sistema de estadios y de la carrera docente -una de las grandes reclamaciones de los sindicatos-, la revisión también de los diferentes complementos existentes y estudiar la reducción de ratios en la enseñanza obligatoria. Una semana después, el 27 de noviembre, los sindicatos registraron una petición sobre los aspectos que ellos querían poner sobre la mesa y comenzar a trabajar desde la primera reunión oficial entre las diferentes partes.

Este 3 de diciembre ya se ha producido el primer encuentro entre administración y sindicatos. Según aseguran todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial, la negociación se ha iniciado tratando las mejoras retributivas y sitúa el orden de los temas a tratar «según las prioridades del colectivo: salarios, ratios y plantillas, burocracia, democracia y currículos«. La próxima reunión está prevista para el martes 16 de diciembre. De acuerdo con el calendario previsto, en los encuentros del 16 y el 18 de diciembre se abordará la mejora retributiva de los maestros y profesores. En la reunión del 8 de enero, coincidiendo con el regreso a la escuela después de las vacaciones de Navidad, se tratará la cuestión de las ratios de las aulas. En la siguiente, el 22 de enero, la reducción de carga burocrática. En los dos últimos encuentros, previstos para el 5 y el 19 de febrero, se tratará la democracia en los centros educativos, y la necesidad de «consensuar» el currículo. Las negociaciones están previstas hasta el mes de febrero, y los sindicatos no prevén alargarlas. Mientras tanto, los sindicatos continuarán llevando a cabo acciones para mantener la presión sobre la consejera Niubó.