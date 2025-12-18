Los sindicatos de docentes continúan presionando a la consejera Esther Niubó. En plenas negociaciones, las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial -es decir, la USTEC, el sindicato de profesores de secundaria ASPEPC, CCOO, UGT y CGT- han convocado una jornada de huelga para el once de febrero en todos los centros educativos del país. Así lo han informado este jueves al mediodía, tras la reunión de la mesa, que se ha alargado un poco más de lo previsto. En esta reunión, estipulada en el calendario de negociaciones articulado por la parte social de la enseñanza y aceptado por el Departamento de Educación, se han abordado algunos de los aspectos de las mejoras retributivas que exigen los sindicatos del sector.

Las organizaciones sindicales de enseñanza aseguran que esta primera jornada de huelga se enmarca en un nuevo ciclo de paros y movilizaciones, el cual ya comenzó con la protesta masiva el pasado 15 de noviembre, que reunió a más de 30.000 maestros y profesores en el centro de Barcelona. Desde entonces se ha iniciado un período de negociaciones con los responsables de la cartera de Educación para abordar las mejoras retributivas y laborales que exigen los sindicatos. Aunque las conversaciones parecían avanzar por buen camino, tras la reunión de este jueves los sindicatos ya han convocado la primera jornada de huelga.