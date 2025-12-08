El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirá este lunes por la noche en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para negociar un plan de paz y de financiación para Ucrania. Las autoridades comunitarias celebrarán una «cena de trabajo», según ha confirmado la portavoz de la CE, Paula Pinho, una semana antes de que el Consejo Europeo se reúna para acordar un préstamo de 210.000 millones de euros a Kíiv financiado con activos rusos congelados en la UE. Zelenski llega tras haberse encontrado en Londres con el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

La ayuda europea a Ucrania ha sido un punto polémico en el debate entre los gobiernos de los 27 en los últimos meses, ante la imposibilidad de acordar con el Kremlin alguna vía pacífica. Por ahora, los 210.000 millones en ayudas a Kíiv permanecen bloqueados por Bélgica, que tiene dudas sobre el uso de los activos. La mayoría de los recursos rusos bloqueados se encuentran en el banco Euroclear, con sede en Bruselas, y el gobierno belga teme los vacíos legales que pueda tener la decisión de los gobiernos europeos.

«No dejar Ucrania sola»

La alta representante para la Política Exterior de la UE, la liberal estonia Kaja Kallas, ha adelantado que vienen «días clave» para las negociaciones de paz en el país. «No nos iremos del Consejo de diciembre sin un resultado sobre la financiación», sentenció. También Rutte rechazó la posición belga. En una comparecencia tras la reunión de ministros exteriores de la OTAN, el neerlandés aseguró que el pacto de defensa mutua «no dejará Ucrania sola». Hasta siete estados miembros de la Unión -la mayoría, dentro del área de potencial influencia de Vladímir Putin como Polonia, Suecia, Finlandia, Lituania- han urgido a Von der Leyen a ignorar la oposición belga y activar el préstamo con activos rusos, que consideran «la solución más viable y realista» para enfrentar la ola militar del Kremlin. «El tiempo es esencial. Si llegamos a una decisión sobre el préstamo para las reparaciones en el Consejo Europeo de diciembre, tendremos la oportunidad de situar a Ucrania en una posición más fuerte para defenderse y en una posición mejor para negociar una paz justa y duradera», argumentan los gobiernos implicados, entre los cuales destacan Polonia, Suecia, Finlandia,