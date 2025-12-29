Acusaciones cruzadas entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Al día siguiente de que el líder de Kiev se reuniera con Donald Trump en Florida para buscar una nueva solución a la guerra, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha asegurado que las fuerzas ucranianas intentaron atacar con drones el domingo por la noche una de las residencias del presidente ruso. En cambio, a través de la red social X, el presidente ucraniano ha replicado que esta acusación de Rusia es una «invención completa» destinada a justificar ataques adicionales contra Ucrania y entorpecer las conversaciones de paz que está manteniendo con el líder de Estados Unidos.

El líder de Kiev considera que las acusaciones lanzadas por el Kremlin este lunes responden a una maniobra «peligrosa» que tiene por objetivo intentar debilitar los esfuerzos de paz con Donald Trump. Y, en este contexto, el presidente ucraniano ha pedido que «el mundo no se quede en silencio ahora». «No podemos permitir que Rusia socave la tarea para lograr una paz duradera», ha concluido Zelenski en su publicación en las redes sociales. Rusia, sin embargo, lo ve de otra manera. Según el ministro de Exteriores de Rusia, la maniobra de Ucrania hará que Moscú «revise» la posición respecto a las negociaciones de alto el fuego. El jefe de la diplomacia rusa ha advertido también de posibles represalias contra Kiev en respuesta a la ofensiva que denuncian por parte de Ucrania.

Donald Trump recibe a Volodímir Zelenski en la Casa Blanca / Presidencia Ucraniana / dpa

La reunión de Florida

En las últimas horas, antes de las acusaciones cruzadas entre Putin y Zelenski, el líder de la Casa Blanca ha asegurado que un acuerdo para lograr la paz entre Rusia y Ucrania está «más cerca» que nunca. Según ha dejado claro Trump en una comparecencia ante la prensa poco después de la reunión de Florida -en una de las residencias del presidente-, el 95% del borrador del pacto de paz está «hecho». Ahora bien, el mismo presidente de Estados Unidos admite que aún quedan «uno o dos temas complicados», como qué pasará con territorios bajo ocupación o las centrales nucleares. Dos aspectos que dilatarán las conversaciones de paz entre los dos países, que llevan muchos años en guerra.