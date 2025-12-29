Acusacions creuades entre el president rus, Vladímir Putin, i el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski. L’endemà que el líder de Kíiv es reunís amb Donald Trump a Florida per buscar una nova solució a la guerra, el ministre d’Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha assegurat que les forces ucraïneses van intentar atacar amb drons diumenge a la nit una de les residències del president rus. En canvi, a través de la xarxa social X, el president ucraïnès ha replicat que aquesta acusació de Rússia és una “invenció completa” destinada a justificar atacs addicionals contra Ucraïna i entrebancar les converses de pau que està mantenint amb el líder dels Estats Units.
El líder de Kíiv considera que les acusacions llançades pel Kremlin aquest dilluns responen a una maniobra “perillosa” que té per objectiu intentar debilitar els esforços de pau amb Donald Trump. I, en aquest context, el president ucraïnès ha demanat que “el món no es quedi en silenci ara”. “No podem permetre que Rússia soscavi la tasca per aconseguir una pau duradora”, ha conclòs Zelenski en la seva publicació a les xarxes socials. Rússia, però, ho veu d’una altra manera. Segons el ministre d’Exteriors de Rússia, la maniobra d’Ucraïna farà que Moscou “revisi” la posició respecte a les negociacions d’alto el foc. El cap de la diplomàcia russa ha advertit també de possibles represàlies contra Kíiv en resposta a l’ofensiva que denuncien per part d’Ucraïna.
La reunió de Florida
En les últimes hores, abans de les acusacions creuades entre Putin i Zelenski, el líder de la Casa Blanca ha assegurat que un acord per aconseguir la pau entre Rússia i Ucraïna està “més a prop” que mai. Segons ha deixat clar Trump en una compareixença davant la premsa poc després de la reunió de Florida -en una de les residències del president-, el 95% de l’esborrany del pacte de pau està “fet”. Ara bé, el mateix president dels Estats Units admet que encara queden “un o dos temes complicats”, com què passarà amb territoris sota ocupació o les centrals nuclears. Dos aspectes que dilataran les converses de pau entre els dos països, que fa molts anys que estan en guerra.