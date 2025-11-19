La Comissió Europea ha plantejat aquest dimecres crear un espai de mobilitat militar equivalent a l’espai Schengen per fer front a l’amenaça de Rússia. A banda, Brussel·les també proposa reduir a un màxim de tres dies la capacitat dels exèrcits europeus per creuar fronteres dins la Unió Europea, mentre que fins ara, d’acord amb la tramitació dels permisos actuals, el procés es pot allargar fins a quaranta-cinc dies. Aquestes dues mesures busquen, segons ha defensat l’executiu comunitari a través d’un comunicat, continuar millorant la seva preparació davant l’amenaça russa: “La ràpida mobilitat dels exèrcits europeus és essencial per a la defensa d’Europa; la preparació depèn fonamentalment de si es poden enviar tancs i tropes al lloc on es necessiten i quan es necessiten”, ha assenyalat l’alta representant per a la política exterior de la UE, Kaja Kallas, en roda de premsa aquest mateix dimecres.
Seguint el fil argumental del comunicat, l’alta representant de la UE també ha deixat clar durant la seva compareixença que Europa afronta una sèrie d’amenaces a la seva seguretat “que no tenen precedent”, motiu pel qual ha insistit en la importància d’actuar per protegir-se: “La necessitat de millorar la mobilitat militar no podria ser més evident”, ha exclamat amb contundència. En aquesta línia, la Comissió Europea també ha suggerit en la seva proposta relaxar les normes transfrontereres en cas que es donin possibles situacions d’emergència i, en aquests casos, agilitzar els temps de tramitació per garantir els permisos militars transfronterers en menys de sis hores.
Més finançament per al sector de la defensa
Més enllà de les propostes, la cap de diplomàcia europea ha insistit, un cop més, en la importància de facilitar l’arribada de recursos financers a empreses dins el sector de la defensa i desenvolupar noves tecnologies per mantenir-se al capdavant de la cursa tecnològica. En concret, la Comissió Europea manté que cal impulsar un fons de fins a 1.000 milions d’euros vinculat al sector de la defensa per “trencar les barreres” que frenen el creixement de la indústria. Malgrat posar xifres, l’executiu comunitari no ha especificat quan té previst llançar aquest instrument. El paquet de mesures presentat aquest dimecres és un dels elements inclosos en el pla de rearmament plantejat per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ja va establir l’any 2030 com a data límit perquè la UE estigues dotada de capacitats militars suficients per fer front a qualsevol amenaça externa.