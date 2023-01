Rússia amenaça amb una “catàstrofe global” per l’ajuda militar a Ucraïna

El president de la Duma Estatal de Rússia, Viacheslav Volodin, ha amenaçat les potències atlantistes amb una “catàstrofe global” si continua l’enviament d’ajuda militar a Ucraïna. Segons la màxima autoritat de la cambra baixa del legislatiu rus -i un dels aliats al poder legislatiu de Vladimir Putin– els principals actors europeus, especialment França i Alemanya, haurien de “ser conscients de la responsabilitat davant la humanitat” en la seva estratègia d’assistència bèl·lica a la resistència ucraïnesa.

En un missatge públic a l’aplicació de missatgeria Telegram, Volodin ha estat poc subtil en el seu intent d’acoquinar els aliats internacionals d’Ucraïna. El president de la Duma ha celebrat la dubtosa “superioritat tecnològica de les armes russes” davant els exèrcits dels països de l’OTAN, tot avisant els lideratges polítics que les seves decisions envers el conflicte “podrien acabar amb una catàstrofe mundial que destruiria els seus països”.

Segons el dirigent rus, el subministrament d’armes per part de Washington i els seus aliats europeus a l’exèrcit ucraïnès és un dels factors per agreujar la catàstrofe humanitària. Amb una perversa lògica de retribució, Volodin defensa que les armes “es faran servir per atacar ciutats pacífiques i intentar apoderar-se dels nostres territoris”, fet que comportarà “represàlies amb armes més potents” per part dels agressors russos.

Dubtes en l’enviament d’armes

Les darreres setmanes han aguditzat les reticències de les potències atlantistes envers l’entrega de cert equipament militar a l’exèrcit ucraïnès. El passat divendres, el govern alemany va ajornar la decisió final sobre el subministrament de tancs Leopard a Ucraïna, com reclama el govern de Volodímir Zelenski en les seves reunions de contacte a la base militar de Ramstein.

Un tanc alemany Leopard / EP

El ministre alemany de defensa, Boris Pistorius, va atribuir la indecisió a la falta de consens dins el gabinet d’Olaf Scholz pel que fa al desplegament dels Leopard. L’exèrcit ucraïnès hi compta, i ja ha començat l’entrenament dels seus efectius en l’ús d’aquests carros de combat, com ha confirmat l’homòleg de Pistorius, Oleksiy Reznikov. El titular ucraïnès de defensa afirma mirar la situació “amb optimisme”. L’autorització dels aliats a la formació de soldats és “el primer pas”.

El mateix Zelenski ha intensificat la pressió sobre les potències europees per accelerar l’entrega dels Leopard. “Encara haurem de lluitar pel subministrament de tancs moderns, però cada dia fem més evident que no hi ha alternativa”, lamenta el mandatari. Si bé les concessions alemanyes encara estan bloquejades, el govern federal “no ha tancat la porta” encara a l’entrega dels vehicles a Ucraïna.

Demandes internacionals

En el mateix sentit s’ha expressat l’administració Biden després de les reticències alemanyes. El secretari de defensa nord-americà, Lloyd Austin, ha defensat actuar abans de la primavera, un moment en què “pot haver-hi contraofensives”. Tot i que Austin manté Alemanya com un “aliat fiable” del govern ucraïnès, defensa que “cada membre del grup de Contacte pot fer més”. L’exigència cap a l’executiu alemany, però, no implica que Washington torci el seu braç: el secretari ha negat taxativament que l’enviament de tancs Leopard impliqui que l’exèrcit estatunidenc accedeixi a aportar els seus models M1 Abrams. “La noció de desbloquejar un amb l’altre no és un tema per a mi, i tampoc per al ministre alemany”, va etzibar.

També els ministres d’exteriors dels països bàltics han posat el focus en l’actuació alemanya. Els titulars de la cartera internacional dels governs d’Estònia, Letònia i Lituània han reclamat a l’executiu federal que faci arribar “immediatament” els Leopard a Ucraïna. La col·laboració en aquest sentit és, asseguren, “necessària per frenar l’agressió russa, ajudar Ucraïna i restaurar ràpidament la pau a Europa”.

Reunions al marge

Tot i que els tancs en qüestió són de fabricació alemanya, altres països europeus els fan servir en les seves operacions militars. Segons ha assegurat el ministeri de defensa de Portugal, les autoritats ucraïneses han convocat de la mà dels seus aliats polonesos una reunió per “tractar el subministrament” dels Leopard “al marge de Ramstein”. Polònia ha estat, juntament amb Ucraïna i els bàltics, dels països que més ha pressionat Alemanya perquè desbloquegi l’aportació armamentística.