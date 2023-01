Mor Agustí Villaronga, director de ‘Pa Negre’

S’ha mort el realitzador, guionista i actor mallorquí Agustí Villaronga als 69 anys, segons ha confirmat l’Acadèmia del Cinema Català en un comunicat. El seu gran èxit, l’adaptació cinematogràfica de la novel·la d’Emili Teixidor Pa Negre (2010) és una de les pel·lícules més premiades de la història dels premis Goya. Els nou bustos que va assolir ara fa una dècada –entre els que destaquen el de millor pel·lícula i millor guió adaptat– la situen al nivell de Belle Epoque (1998), de Fernando Trueba, o Un Monstruo viene a verme, la superproducció del 2018 de Juan Antonio Bayona.

Amb Pa Negre, Villaronga va ser el primer director a portar el cinema en català a la porta dels Oscar en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. L’Acadèmia del Cinema espanyol va triar la cinta del mallorquí el 2011 per representar-la als grans premis del cinema nord-americà, en una votació en què es va imposar a Pedro Almodóvar, amb La piel que habito, i a Benito Zambrano, amb La Voz Dormida. Si bé no va passar el tall de l’acadèmia nord-americana, Villaronga va obrir la porta al cinema en català que després ha passat en dues ocasions Carla Simón, amb Estiu 1993 i Alcarràs.

Fotograma de ‘Pa negre’, del director Agustí Villaronga, mort als 69 anys / ACN

Gèneres i premis

Capaç d’expressions diverses, els pics de l’obra de Villaronga han arribat en camps del drama fins als gèneres purs. Molt a prop dels seus inicis com a realitzador, va aterrar al festival de Canes, on va ser candidat a la Palma d’Or amb el film fantàstic El niño de la Luna, amb la que també es va fer amb un Goya a millor guió original; just després d’explorar el terror amb el seu llargmetratge debut, Tras el cristal, l’any 1987, amb l’històric Günter Meisner en el rol del doctor Klaus, un científic nazi que va torturar i abusar dels nens presoners en un camp de concentració, després del seu intent de suïcidi. Va tornar al terror amb 99’9, un relat sobrenatural protagonitzat per Maria Barranco en el rol d’una conductora radiofònica a un programa de misteri, i amb Terele Pávez i Vicky Peña en el repartiment.

Un moment del film ‘El ventre del mar’, pel·lícula d’Agustí Villaronga, mort als 69 anys / ACN

En la seva prolífica carrera, propera a la vintena de produccions dirigides, Villaronga ha destacat pel seu tractament d’històries en els marges de la guerra civil i la posguerra. La mateixa Pa Negre n’és prova, així com ho és El Mar. També va portar al cinema Incerta Glòria, una adaptació de la novel·la homònima del barceloní Joan Sales, amb què es va emportar vuit premis Gaudí. El premi Manfred Salzberg que va aconseguir amb El Mar, l’adaptació cinematogràfica de la novel·la de Blai Bonet, al festival de Berlín i els set premis Ariel de l’Acadèmia mexicana d’Arts i Ciències Cinematogràfiques per a Aro Tolbukhin: En la mente del asesino consoliden una carrera críticament llaurada tot i que allunyada dels circuits comercials. Més recentment, va aconseguir la Bisnaga d’Or al Festival de Màlaga amb El vientre del mar -adaptada d’Oceano Mare, un text del novel·lista italià Alessandro Baricco-, que també va brillar al festival internacional de cinema de Moscou, on es va emportar el premi de la crítica a la millor pel·lícula.

Reconeixement acadèmic

L’Acadèmia del Cinema Català, en un comunicat aquest mateix diumenge, ha lloat l’obra de Villaronga. “El seu talent, la seva sensibilitat, la seva enorme capacitat d’estimar tot el que tocava i les seves pel·lícules quedaran per sempre”, declaren. TV3, a més, envoltarà la gala dels premis Gaudí de l’obra de Villaronga. El 33 emetrà Pa negre a les 22 hores, coincidint amb el certamen, mentre que, en acabar aquest, es podrà veure a TV3 Incerta Glòria.