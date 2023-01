Illa carrega contra Aragonès per “bloquejar l’acord pressupostari”

La negociació dels pressupostos de la Generalitat s’ha tornat més agressiva en les darreres hores. El primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de “bloquejar l’acord pressupostari”. En una entrevista a El Periódico, Illa ha reiterat que la proposta del PSC –que inclou projectes com l’ampliació de l’Aeroport, la B-40 o el Hard Rock– és “de mínims”, tot mantenint que l’han fet “pensant en el país i no en els interessos” de partit.

Després de dies de retrets, en què els pressupostos fins i tot han entrat a la campanya de les eleccions municipals a Barcelona, la tensió entre republicans i socialistes s’ha anat agreujant. Si bé des del Govern s’ha defensat que hi havia certs aspectes clau ja pactats, Illa ha negat, a la mateixa entrevista, que hi hagi cap acord en els ítems crítics de la negociació. “ERC està mostrant una actitud intransigent”, lamenta el primer secretari.

El tercer en discòrdia en la negociació pressupostària, els Comuns, s’ha tancat també en banda a aprovar uns comptes que incloguin els macroprojectes que reclama Illa. La mateixa líder del partit, Jéssica Albiach, va acusar ahir els socialistes de “fomentar la ludopatia” amb la seva defensa del Hard Rock, tot reiterant que trencaran l’acord a què van arribar amb Aragonès el passat mes de desembre si aquestes iniciatives acaben als comptes.

Davant les crítiques dels Comuns, Illa es referma. Segons el primer secretari, les inversions públiques que exigeix a Aragonès “tenen el suport territorial i parlamentari” per tirar endavant; i son “necessàries per posar Catalunya en marxa”. “De vegades em fa l’efecte que alguns dels qui diuen no, no coneixen bé aquests projectes”, raona. En aquest sentit, el representant del PSC nega sentir-se “pressionat” pels acords previs –amb Comuns i amb el diàleg social català–. “La pressió és cap a qui ha de fer els pressupostos: el president”.

La fi del procés

Si bé les tensions programàtiques entre ERC i el PSC encara escalen, Illa celebra que el conflicte nacional de fons ja no opera com ho feia abans. Segons el primer secretari, els republicans han renunciat als que identifica com a fonaments del Procés: “unitat, unilateralitat i confrontació”. “La unilateralitat ha estat substituïda per part d’ERC per la convivència; la dinàmica de confrontació per una de diàleg”, exposa Illa.

El pacte entre el Govern encapçalat per Pere Aragonès i la líder dels comuns, Jéssica Albiach / Jordi Bedmar

En aquest sentit, el socialista ha lloat el moviment del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la celebració de la cimera hispano-francesa a Barcelona. “És una molt bona notícia que la ciutat hagi acollit una cimera al màxim nivell”, apunta el líder del PSC. Així, sosté que Moncloa “està portant a terme una política encertada, valenta i decidida per resoldre els temes amb Catalunya”.

Respecte jurídic

Davant la decisió del magistrat Pablo Llarena de processar el president a l’exili Carles Puigdemont per malversació i desobediència, Illa ha mostrat “respecte per les decisions que prenen els òrgans judicials, les comparteixi o no”. Si bé el socialista ha defensat la reforma del Codi Penal com a “encertada, en la línia europea”, ha deixat en mans de les defenses dels acusats la resposta a la judicatura espanyola. La part política, sosté, “té el propòsit de millorar les coses a Catalunya, de mirar endavant”.