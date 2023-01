Por entre els docents per l’ús del xat GPT per enganyar-los

La intel·ligència artificial té cada cop més pes en el nostre dia a dia. Al sector de la salut els beneficis són cada vegada més clars i els experts aposten per fer-ne ús. La intel·ligència artificial ajuda a millorar la qualitat de vida dels pacients i a detectar malalties greus de forma molt precoç, el que la fa una gran aliada en aquest camp. Ara bé, al sector de l’educació els avantatges i inconvenients estan molt més igualats, el que fa que els docents tinguin dubtes sobre l’aplicació d’aquesta tecnologia a les seves aules. L’exemple més clar i recent és el xat GPT, una de les eines més ben dissenyades en els últims anys i que està provocant problemes molts professors. Els docents estan cada dia més preocupats per l’ús d’aquest programa que els pot enganyar al 100% amb textos que no han escrit els alumnes, sinó el xat, i que són entregats com a treballs que puntuen.

El xat GPT és capaç de mantenir converses convencionals i respondre qualsevol cosa que se li pregunti, el que fa que sigui una eina perillosa. Molts alumnes l’han començat a fer-lo servir per enganyar amb els treballs, o això temen els educadors, ja que aquesta tecnologia és capaç de fer textos coherents i ben estructurats en qüestió de segons. Els professors ho tenen molt complicat per distingir aquests textos de treballs escrits per humans, cosa que converteix el xat GPT en una mina per als estudiants que no volen treballar.

Alguns instituts ja han començat a fer proves amb aquest xat per mirar de transmetre als alumnes els avantatges que pot tenir si fan un ús correcte d’aquesta eina. És el cas de l’INS Xaloc, a Sant Pere de Ribes. La seva directora, Estefania Rodríguez, qualifica de “brutal” la capacitat de producció que té aquest xat d’intel·ligència artificial i assenyala que estan en un “moment de reflexió” per estudiar de quina manera poden treballar amb aquesta tecnologia.

“Tenim por”, confessen mestres i professors

“Hauria de ser una aliada, no una cosa de la qual tenir por, però el fet és que en tenim”, admet Rodríguez, que insisteix que per aquest motiu han iniciat un “procés de reflexió” per aprendre a utilitzar el xat i posteriorment fer que els alumnes s’empoderin i l’utilitzin bé. Per ara, assegura, no han detectat cap treball copiat amb aquest xat, però ja estan fent proves per avançar-se i ensenyar als alumnes a fer servir bé aquesta tecnologia i evitar plagis.

“El problema és que si només fan servir aquest xat no aprendran mai a construir un text, aniran directament a preguntar o demanar el que necessiten a la intel·ligència artificial”, assenyala la directora d’aquest institut d’alta complexitat. Afegeix que és molt difícil detectar si un treball s’ha fet fent servir aquest xat, perquè l’han provat demanant estils diferents de redacció i tots li surten bé.

Una estudiant prenent notes i treballant amb un ordinador / Pixabay

A banda, la directora assenyala que els docents han de ser capaços de traslladar als estudiants el missatge que aquestes eines tenen biaixos i no se n’han de refiar del tot, perquè la informació que obtenen d’internet pot tenir incorreccions.

Adaptar-s’hi o quedar-se enrere

Els experts titllen aquest xat de “petita gran revolució” i assenyalen que és el primer cop que la intel·ligència artificial es posa a disposició dels usuaris sense necessitat d’un coneixement previ o tècnic. Una de les que més aposten per introduir la intel·ligència artificial al sector de l’educació és Maria Pardo de Santayana, directora comercial de We Humans. “És impressionant el que fa el xat, és molt difícil rastrejar la originalitat d’un treball i per tant poder-ne tallar el mal ús, però l’educació ha d’avançar cap a nous camins”, raona. En el seu cas, defensa que l’arribada de la intel·ligència artificial a l’educació empeny el sector a adaptar-se per aprofitar-ne els avantatges.

Pardo sosté que s’haurà de canviar la manera com els nens fan els deures perquè la intel·ligència artificial “és imparable” i a partir d’ara podrà replicar els treballs sense que sigui plagi ni es pugui controlar. Tot i defensar que aquest canvi és innegociable, adverteix que primer s’haurà d’estudiar bé com es pot utilitzar la tecnologia per millorar l’educació. “La intel·ligència artificial ja ha arribat al sector i s’hi quedarà per sempre. Per tant, hem de veure els avantatges que pot aportar i revisar la manera com s’ensenya actualment”, insisteix.

Comparteix aquest punt de vista el professor de Pedagogia Aplicada de la UAB Pere Marquès, que creu que el professorat s’ha d’adaptar a les noves eines com ara el xat GPT. “Fa anys quan van aparèixer les calculadores científiques estaven prohibides i quan es van generalitzar les pàgines web el professorat també es va esverar. Aquest és un pas més”, explica Marquès. L’expert apunta que ara no es poden encarregar treballs que es puguin resoldre amb la intel·ligència artificial, sinó que s’ha d’obligar els alumnes a seleccionar la informació, sintetitzar-la i preparar presentacions orals de les quals puguin treure profit. “Cal donar claus al professorat perquè copiar d’internet o del xat no sigui un problema. Ens ha de ser igual que els estudiants trobin la informació a internet, l’important és que la interioritzin bé”, raona.

Per tant, la clau és explicar al professorat i la societat que la intel·ligència artificial pot ser una eina, però no per això ha de fer la feina dels alumnes. “S’ha d’integrar aquestes eines en l’aprenentatge perquè l’alumne les pugui fer servir per desenvolupar les competències, perquè el xat no desapareixerà i hem d’adaptar-nos-hi”, conclou.

L’e-learning guanya terreny

Hi ha diversos informes que validen la intel·ligència artificial com a eina per millorar l’aprenentatge. Per exemple, el World Economic Forum sosté que l’aprenentatge pot ser més efectiu perquè quan els estudiants estudien online retenen entre un 25% i un 60% més en un 40% menys de temps. Pardo, a més, sosté que la intel·ligència artificial permet a cada alumne estudiar de forma individualitzada i al seu ritme. “Cadascú pot progressar segons les seves habilitats i capacitats. Millora l’experiència d’aprendre”, defensa.

Els experts assenyalen que l’educació ha de canviar per adaptar-se a la intel·ligència artificial, que ha arribat per quedar-se / Pixabay

La indústria és conscient que l’e-learning està guanyant terreny i, de fet, ja mou grans quantitats de diners. El 2022, en concret, es van moure al mercat global d’e-learning 243.000 milions d’euros. Pel que fa a la intel·ligència artificial aplicada a l’àmbit educatiu, un estudi de Global Market Insights certifica que només el 2020 es van moure 1.000 milions i que entre el 2021 i el 2027 el volum de diners creixerà un 40% anual.

Pèrdua de la part humana de l’educació

Tot i els avantatges que pot oferir la tecnologia en l’àmbit educatiu, Pardo avisa que també hi ha un gran desavantatge difícil de salvaguardar. “Si es trasllada tot a l’online hi ha una inevitable pèrdua de la part humana, com ara saber si l’alumne està aprenent bé la lliçó o el concepte”, adverteix. En aquest sentit, We the Humans treballa per aconseguir una intel·ligència artificial humanitzada. En concret, han dissenyat el que anomenen humans digitals. “Apliquem intel·ligència artificial però li posem cara, ulls, boca i sentiments per construir els humans digitals, que tenen els avantatges de la tecnologia i la part humana per fer l’acompanyament”, explica Pardo.

L’empresa sosté que aquesta “solució híbrida” és la “ideal” per resoldre els problemes que planteja la intel·ligència artificial i aprofitar alhora el seu potencial per canviar la manera d’ensenyar. “Els humans digitals inclús podrien estudiar els rostres dels alumnes per veure el nivell de frustració dels estudiants davant cada matèria”, explica abans d’afegir que ja s’està testant en un centre de formació professional.

Guia per treure profit d’eines com el xat GPT

Davant els perills i dubtes que planteja aquesta tecnologia a les escoles i instituts, la Fundació Bofill ha elaborat una guia perquè els docents sàpiguen com enfrontar-s’hi i treure’n profit. A l’informe, l’entitat assenyala que és “un imperatiu” ser conscients que la realitat està canviant i té un impacte en l’educació, per la qual cosa cal “descobrir i divulgar” beneficis d’utilitzar aquesta tecnologia tenint també en compte els “potencials perills” del mal ús.

“Hi ha grans camps d’acció quant a l’ús de la intel·ligència artificial”, assenyalen al text, que posa d’exemple les aplicacions per simplificar la gestió educativa, és a dir, aquelles que es fan servir per crear horaris o distribuir espais. En altres camps del sector educatiu on podria ser molt útil encara no s’ha desenvolupat prou, com ara en l’avaluació de l’alumnat, que està poc implementada. “Té un gran potencial per millorar l’educació cap a una major personalització de l’aprenentatge, però s’ha de tenir en compte que té riscos inherents”, conclou la guia.