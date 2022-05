El Govern ofereix un curs de  formació bàsica en intel·ligència artificial

L’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI) de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Fundació i2CAT, han posat en marxa, en el marc de l’estratègia Catalonia.AI, ciutadanIA. Es tracta d’un curs interactiu adreçat a tothom, en català i gratuït, sobre els principals conceptes de l’àmbit de la Intel·ligència Artificial, segons ha informat el Govern en un comunicat aquest dimarts.

L’objectiu del curs, obert des d’aquest dimecres, 18 de maig, i al qual s’hi pot accedir des d’una plataforma d’e-learning creada expressament (https://ciutadania.cat/), és posar a l’abast de la ciutadania una eina de formació bàsica en Intel·ligència Artificial (IA) que permeti adquirir la cultura general necessària per reconèixer on hi ha IA en el món que ens envolta, com fer servir i relacionar-se amb aquesta tecnologia de forma segura i quin suport pot donar per millorar certes tasques de la vida quotidiana.

El curs no requereix de formació tècnica

El curs ciutadanIA està obert a tothom, no requereix de formació tècnica prèvia per cursar-lo, i també pot ser d’utilitat a les persones de l’àmbit de la tecnologia que vulguin fer up-skilling o re-skilling, adquirint capacitats en IA bàsica, destaca el Govern. El programa del curs s’estructura en deu mòduls, que introdueixen la persona usuària en les àrees del raonament automàtic; les dades; la lingüística computacional; el processament de la parla; la visió per computador; la robòtica; els sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions; els sistemes intel·ligents distribuïts i l’ètica en l’àmbit de la IA.

Un ordinador

El disseny dels continguts del curs ha anat a càrrec de 17 professors i professores de l’IDEAI, sota la direcció de la catedràtica Karina Gibert, directora d’aquest centre de recerca, que compta amb 70 investigadors que fan recerca en gairebé totes les branques de la IA. Així mateix, la personalització de la plataforma d’e-learning s’ha centralitzat des de la Fundació i2CAT i la producció dels materials interactius ha estat tasca de l’empresa eLerniam.

El curs te una protagonista virtual, la Icàtia

Un dels elements destacats del curs és que compta amb una protagonista virtual, la Icàtia, per acompanyar les persones usuàries en el seu aprenentatge sobre les diferents temàtiques. Mitjançant aquesta icona, dissenyada especialment per contribuir a inspirar vocacions femenines en l’àmbit de les STEAM, es mostren diferents exemples i exercicis de l’ús de la IA en accions de la vida quotidiana.

Tot i que el curs es pot seguir de forma anònima com a usuari visitant, es recomana registrar-se a la plataforma d’e-learning per tal que el sistema pugui guardar la traça dels resultats dels exercicis, i oferir, al final del curs, la possibilitat d’obtenir una qualificació i el certificat oficial del curs, que atorguen conjuntament l’IDEAI i la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC, centre que imparteix un grau oficial en Intel·ligència Artificial.

Al mateix web del curs s’explica com funciona la plataforma d’e-learning, s’avaluen els exercicis i es guarda la traça de cada participant. Per facilitar l’aprenentatge, un cop puntuat l’exercici per part del sistema, s’ofereix la possibilitat que es torni a repetir tants cops com calgui fins que s’hagi après a resoldre’l correctament, i s’ofereix la possibilitat de consultar la solució correcta en temps real. El web del curs també posa a l’abast recursos sobre la sol·licitud de certificacions que es poden gestionar des de la mateixa plataforma.