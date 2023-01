Illa manté els macroprojectes a la proposta de pressupostos: “És de mínims”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, sosté que els macroprojectes que reclama al Govern per aprovar els pressupostos per al 2023 –el Hard Rock, l’ampliació de l’Aeroport del Prat o la B-40– són propostes “de mínims per tornar a posar Catalunya en marxa“. El socialista manté obertes les converses i negociacions amb l’executiu de cara a l’aprovació dels comptes, si bé manté la posició del partit respecte d’aquestes grans obres que exigeix que s’hi incloguin.

En una intervenció durant el congrés nacional dels socialistes catalans, Illa ha reiterat la disposició del partit a negociar, si bé no es desfà de les conflictives línies vermelles que alenteixen l’acord. Segons el representant, intervencions com les que exigeix la seva formació faran que Catalunya reprengui “el camí de l’excel·lència que mai hauria d’haver perdut”.

Illa ha destacat, en la mateixa línia, l’excepcionalitat que suposaria arribar a un acord entre Govern i la primera força de l’oposició a l’hora de tancar uns comptes. “No és habitual que el primer partit del Parlament i el cap de l’oposició s’ofereixin perquè hi hagi pressupostos” remarca el primer secretari, tot argumentant que encara hi ha espai per negociar. “No és una proposta de màxims, tot o res”.

Conflicte amb els Comuns

El primer soci de l’executiu de Pere Aragonès en les negociacions per als pressupostos han estat els Comuns. El partit de Jessica Albiach i Ada Colau va tancar fa setmanes amb el Govern una sèrie d’acords, entre els quals destaquen qüestions com l’establiment de l’elèctrica pública com a comercialitzadora, entre altres. Davant les reclamacions dels socialistes, però, han deixat veure que el seu suport als comptes encara no està assegurat, tot amenaçant Aragonès amb retirar el seu vot afirmatiu en cas que aquelles s’incloguin als comptes.

Sobre aquesta negativa, Illa ha criticat la “intransigència d’alguns” –més, subratlla, davant la feblesa parlamentària de l’actual executiu–. “Sorprèn l’actitud intransigent dels que presideixen el Govern més dèbil de la història de l’autogovern de Catalunya”, ha etzibat el primer secretari. “Sembla, de vegades, que el problema no són les propostes, sinó el fet que les plantegi el PSC”, afegeix.

Pedro Sánchez “se la juga”

Durant la seva intervenció, Illa ha lloat la posició del president espanyol Pedro Sánchez durant la cimera hispano-francesa del passat dijous. Segons el primer secretari, la decisió de celebrar a Barcelona la reunió amb el president de la república francès, Emmanuel Macron, posa “la ciutat al primer nivell”. “Pedro Sánchez se l’està jugant per Catalunya”, assegura el socialista.