El PSC insisteix tornant a portar al Parlament la B-40 i l’aeroport

El PSC-Units defensarà el projecte de la Ronda Nord de la B-40 en una moció al ple del Parlament la setmana vinent, mentre que els comuns demanaran en una altra moció prioritzar les inversions al Vallès (Barcelona) que comportin reduir les emissions de CO₂ i incrementar l’ús del transport públic.

Torna el Quart Cinturó

La Ronda Nord o Quart Cinturó en la B-40 és un dels projectes clau que els socialistes han posat sobre la taula per a signar un pacte de Pressupostos amb el Govern, que manté que aquest és l’únic escull en la negociació sobre els comptes amb PSC. En la seva moció, el PSC insta a “fer efectiu” en el primer trimestre de 2023 el conveni pel qual el Govern finançaria la Ronda Nord –que figura en el pla específic de mobilitat del Vallès– entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès (Barcelona), i la Generalitat s’encarregaria de la seva execució.

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero / ACN

També demana acordar el model de traspàs dels serveis ferroviaris perquè la Generalitat pugui gestionar els que siguin de la seva competència, i la cessió de les infraestructures de la xarxa ferroviària “que puguin ser segregades” i siguin necessàries per a la gestió del servei. La moció insta també a encarregar estudis sobre l’extensió de la S2 fins a Castellar, així com desdoblegar la R6 fins a Igualada (Barcelona) i la R5 fins a Manresa (Barcelona), a més de concretar el calendari de les obres perquè la L3 arribi a Esplugues (Barcelona), la L1 fins a Badalona (Barcelona), i la L4 fins a la Sagrera a Barcelona.

També l’aeroport

Sobre l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona, un altre dels projectes que el PSC ha posat sobre la taula per a avalar els comptes, demanen acordar una comissió tècnica per a de Govern i Govern en el primer semestre de 2023 fixar “el nou model aeroportuari que necessita Catalunya”.

En aquesta línia, la moció proposa constatar els “reiterats incompliments del Govern” de les resolucions que ho instaven a continuar parlant amb el Govern i amb Aena sobre ampliar i transformar l’Aeroport del Prat-Barcelona, respectant el medi ambient.

Els comuns i el transport públic

Per part seva, en la seva moció els comuns criden a prioritzar les inversions del pla específic de mobilitat del Vallès “que comportin una reducció de les emissions de CO₂ i un augment de la quota modal de transport públic, especialment tocant a desplaçaments interns”, i millorar les connexions ferroviàries.

Així, demanen començar els treballs per a connectar a través dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) l’estació de Sabadell Parc del Nord amb Castellar, i construir dues noves estacions de la S1 a Rubí-la Plana i a Terrassa-la Rambleta. Insten a negociar amb el Govern el calendari d’execució del desdoblament de la R3 fins a Vic, la construcció de “la línia orbital ferroviària íntegrament”, les connexions entre diverses línies de Rodalies i la millora dels seus horaris i freqüències. Quant a carreteres, demanen abordar el calendari de la millora de la connexió entre Sabadell i Terrassa a través de la N-150, del soterrament de la Ronda Sud a Granollers, i de la connexió de la C-58 amb la B-124 de Castellar, a més d’adaptar els vials interurbans perquè puguin circular bicis.

Xoc amb els comuns

Els comuns s’oposen a la Ronda Nord i, de fet, han demanat al conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernàndez, que no cedeixi a les peticions del PSC amb aquest projecte, que titllen de “atemptat ecològic”, i asseguren que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, els va donar la seva paraula que no es destinaria diners públics a aquest.

La moció dels comuns també insta a habilitar aparcaments ‘park and ride’ per a bicis per a enllaçar amb el transport públic i a redefinir la xarxa d’autobusos interurbans del Vallès, amb millors freqüències i nous serveis de connexió amb els polígons.