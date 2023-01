El govern espanyol entra en el debat del pressupost: “És responsabilitat d’Aragonès”

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, diu que qui s’ha de sentir “pressionat” per aprovar els pressupostos és Pere Aragonès perquè considera que és el president de la Generalitat qui té la “responsabilitat” d’aprovar-los. “Ell és qui ha de negociar amb les formacions polítiques per sumar tots els suports que necessiti per titat endavant uns comptes que són molt necessaris pels catalans”, ha dit des de Lleida, on ha participat en el fòrum de debat progressista. Sánchez ha recordat que el PSC sempre ha estat “transparent” i ha tingut una actitud positiva, “sempre en la defensa de l’interès general i no d’interessos partidistes” i ha instat Aragonès a negociar amb el principal partit de l’oposició sense demanar-los un “full en blanc”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet el seu primer discurs de Nadal des del trencament amb Junts / Presidència

L’estació de Lleida

En la seva visita a Lleida, Sánchez també s’ha referit al pla de l’estació i ha assegurat que tenen tota la predisposició per treballar en un projecte que és d’interès per la ciutat. “És veritat que s’havia començat a treballar en una proposta i que l’actual consistori ha fet una proposta diferent, que té algunes similituds i que requereix la seva tramitació, però “nosaltres defensem la proposta que satisfaci les necessitats de la ciutat i que tingui el màxim consens”.

Promoció del transport públic

Sánchez també ha mostrat la seva voluntat de seguir treballant en la promoció del transport públic i ha recordat que per això han apostat per fer descomptes i gratuïtat en alguns serveis per als ciutadans que optin pel transport públic. Considera que la liberalització del transport ferroviari és una bona notícia i que això permetrà oferir més freqüències i amb un preu més competitiu. “Som el govern que més ha estat apostant pel transport públic i ho seguirem fent”, ha conclòs.