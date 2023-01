El PSC es planta i no votarà els pressupostos si no hi ha macroprojectes

El PSC no té intenció de moure’s ni un centímetre del plantejament que defensen des de fa setmanes i, malgrat els avenços dels últims dies, no aprovarà els pressupostos de Pere Aragonès si no hi ha els tres macroprojectes que ha posat sobre la taula: el Hard Rock, l’ampliació del Prat i la B-40 són les carpetes que els socialistes volen colar al projecte de pressupostos –tot i que no tindran un impacte directe en la part financera dels comptes– per deixar un segell ben visible i obligar ERC a mullar-se en temes polèmics que divideixen les seves bases.

“Volem que el Govern decideixi i executi”, ha dit des de Valls la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero. Els socialistes no tenen pressa i estan disposats a assumir el desgast que Catalunya no tingui pressupostos, ja que consideren que la responsabilitat última és del president de la Generalitat i, per tant, compten que unes negociacions fracassades perjudicaran molt més Aragonès. Romero ha repetit que si el Govern no està d’acord amb les seves condicions, “hauran de buscar altres suports”. La reunió d’Aragonès i Salvador Illa aquest cap de setmana no ha servit per acostar postures i, quan falten dos dies perquè venci el termini d’una setmana que es van donar els dos líders, no sembla que l’acord estigui a prop.

L’avió de Level que fa el primer vol directe entre Barcelona i Santiago de Xile, a l’aeroport del Prat / ACN – Laura Fíguls

Els socialistes encara no ha contestat a l’última proposta que el Govern els va presentar a començaments de setmana, tot i que les paraules de Romero fan pensar que serà difícil plasmar un acord si cap dels dos cedeix. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que troba “inconcebible” que “per uns serrells no hi hagi pressupostos” i ha explicat que continuaran negociant. ERC encara no vol parlar de “dates límit”, però aviat hauran de prendre una decisió, ja que les converses no es poden allargar indefinidament. Aquest dilluns el Govern ha convocat el Consell del Diàleg Social per posar al dia de l’estat de les negociacions i els sindicats ja han avisat que si no hi ha acord, reclamaran a l’executiu que detalli “què pensa fer”.

Els comuns exigeixen a ERC que no cedeixi al “xantatge” del PSC

La presidenta d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha exigit al Govern que no cedeixi davant el “xantatge” del PSC i ha amenaçat de retirar el suport al projecte de pressupostos si hi ha acord sobre els macroprojectes. “Nosaltres tenim el compromís que no es destinarà ni un sol euro a l’ampliació de l’Aeroport del Prat, a la creació del Hard Rock o a l’ampliació de la B-40, i no tinc per què desconfiar de la seva paraula”, ha explicat.

Albiach ha criticat l’actitud dels socialistes durant les negociacions. “No podríem entendre ni jo ni els votants del PSC que Catalunya es quedés sense un increment en l’atenció primària del 17% al 20% del pressupost de Salut per una infraestructura que no respon a les necessitats actuals”. La diputada dels comuns ha demanat al partit que reconsideri la seva postura.