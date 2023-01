Jordi Pujol demana una reacció per evitar la minorització dels catalans

L’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol considera que els catalans estan “amenaçats d’acabar minoritzats” dins de Catalunya i demana respostes polítiques sobre aquest tema. Ho fa en una conversa amb el japonès catalanoparlant Jo Tazawa recollida per Europa Press i que es presenta en el llibre L’última conversa (Trobada a Queralbs), de l’editorial Lapislàtzuli.

“Ara això ho podem aguantar, i aguantem, però necessitem reforçar la política en aquest sentit”, ha reflexionat Pujol en un vídeo de presentació del llibre d’aquest divendres. En aquesta línia, ha destacat la identitat com allò important per a un país i ha reivindicat la història, llengua, cultura i personalitat catalanes, després que hagi assegurat que Catalunya té una baixa natalitat i “tanta i tanta immigració”.

L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol caminant pel passadís del Parlament en direcció l’hemicicle Data de publicació: dimarts 13 de desembre del 2022, 18:26 Localització: Barcelona Autor: Mariona Puig

La incomprensibilitat de l’Estat

Pujol ha lamentat “la situació de gran desori que s’ha instal·lat a Catalunya i en la política catalana”, així com un cert ensopiment per a defensar la llengua i la identitat. Ha agraït a Tazawa que parlés català, ha considerat que això ha impactat positivament en l’imaginari sobre la llengua i, sobre la seva situació, ha avisat: “Ara el problema que tenim és seriós. Semblava fa 10, 15 o 20 anys que arribaria una actitud comprensiva per part d’Espanya, i resulta que no”.

El president torna a ser notícia

De fet, el president ha tornat a ser notícia aquests dies, ja que l’escriptor català Joan Safont ha reeditat el llibre que el mateix president considera “el més important” que ha escrit fins ara. Des dels Turons a l’altra banda del Riu va ser escrit per Jordi Pujol entre els anys 1961-1962 en la seva estança a la presó de Torrero (Saragossa). El llibre és conseqüència del període de reflexió que es va prendre mentre estava a la presó, després de mesos d’activisme amb els afers Galinsoga i de Palau. Pujol va redactar el llibre com el seu manifest més important i en el seu despatx de metge a la presíó. En aquesta reedició, s’han recuperat alguns fragments i peces que en la primera edició no hi constaven.