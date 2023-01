Denuncien les llargues esperes per ser atesos per Covid persistent

Des del 19 de desembre del 2021 amb Covid persistent i sense rebre tractament ni poder parlar amb un metge. Aquesta és la situació de la dona d’un usuari de Twitter que ha utilitzat aquesta xarxa social per cridar l’atenció sobre la sensació d’oblit que senten els afectats per aquesta malaltia. Segons ha explicat en un fil de Twitter, la seva dona pateix seqüeles “greus” de Covid-19 des que es va contagiar el 19 de desembre del 2021. Després de sis mesos, el passat mes de juny van aconseguir que els donessin visita a la unitat de Covid persistent de l’hospital Germans Trias, l’únic que està especialitzat en aquests trastorns provocats pel Covid que s’allarguen en el temps. La visita estava prevista per al 25 de gener del 2023. “Estàvem molt contents”, explica aquest usuari de Twitter abans de desvetllar que finalment tot s’ha torçat.

La meva dona pateix de seqüeles greus del Covid-19 d'ençà del 19 de desembre del 2021. En el mes de juny del 2022 conseguim una visita a la unitat de Covid Persistent de l'hospital @hgermanstrias pel dia 25 de gener del 2023…estàvem molt contents…Ahir ens truquen i ens — Marcel Alemany Munné (@alemany_munne) January 20, 2023 El tuit d’@alemany_munne on denuncia l’oblit a que estan sotmesos els pacients de Covid persistent

“És una indecència”

I és que finalment els han anul·lat la cita per la vaga convocada per Metges de Catalunya per al pròxim dijous 25 de gener i la nova data que els poden oferir és per al juny. Això suposaria gairebé dos anys patint els símptomes de la Covid persistent i sense poder rebre ajuda mèdica perquè el volum d’afectats és tan gran que un únic hospital no se’n pot fer càrrec. “Ràbia, impotència i desesperació”, es queixa aquest usuari de Twitter, que veu patir a la seva dona seqüeles greus de la Covid des de desembre del 2021.

“Ens diuen que és la única unitat de Covid Persistent de Catalunya i que atenen a més de 6.000 pacients”, continua abans de titllar d'”indecència” el fet que els malalts de Covid persistent i els seus familiars siguin “invisibles” als ulls del departament de Salut.