Metges de Catalunya amplia la vaga: afegeix l’1, 2 i 3 de febrer

Metges de Catalunya ha fet un pas més en el conflicte amb el Departament de Salut i ha registrat per sorpresa aquest divendres noves jornades de vaga per als dies 1, 2 i 3 de febrer. Així, s’amplien les aturades previstes per al 25 i 26 de gener per collar la conselleria, que fins el passat dimecres no va fer cap passa per acostar-se als facultatius i mirar d’aturar la vaga. D’aquesta manera, aquest divendres el sindicat ha cridat als facultatius dels hospitals i centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut i de la xarxa sanitària concertada (SISCAT) a mobilitzar-se aquests cinc dies.

El sindicat ha avisat al Departament de Salut que les mobilitzacions “no s’aturaran després dels dos primers dies d’aturades” i que el conflicte s’allargarà fins que s’aportin solucions que puguin començar a resoldre els “greus problemes” que pateix el sistema i que estan a punt de desembocar en un col·lapse dels serveis públics. Principalment, resumeixen els problemes en la sobrecàrrega de treball i la crisi de facultatius derivada de les condicions assistencials i laborals i la baixa retribució que s’ofereix als professionals.

Tot i que el passat dilluns semblava que hi havia un acostament amb la conselleria i inclús el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, va corroborar que compartien el diagnòstic de la situació i les preocupacions, el sindicat reclama ara que les mesures “tinguin un efecte immediat i un calendari concret d’aplicació”. Mentre això no arribi el sindicat mantindrà la vaga que va anunciar fa dos mesos per pressionar el departament a oferir solucions urgents que reverteixin la delicada situació del sistema públic de salut.

Metges de família denuncien el desmantellament del sistema públic de salut / EP

Dies i horaris de la nova vaga mèdica

Aquests són els dies que hi haurà vaga i l’horari de les aturades:

1 de febrer

Hospitals: De 8h a 11h i de 17h a 20h

Atenció primària: De 11h a 14h i 17h a 20h

2 de febrer

Hospitals: De 8h a 00h

Atenció primària: De 8h a 00h

3 de febrer

Hospitals: De 8h a 11h i de 17h a 20h

Atenció primària: De 11h a 14h i 17h a 20h

Salut diu que la pilota està a la taulada del sindicat

El departament de Salut també va fer una valoració positiva de la trobada de dimecres, però haurà de fer més passes per mirar que el sindicat desconvoqui la vaga. Alfredo García, subdirector del Servei Català de la Salut, va reivindicar els esforços que ha fet el departament durant els dos últims mesos, entre els quals hi ha la signatura del conveni del Siscat. De fet, va definir la reunió de dimecres com ”una línia de treball més dels últims dos mesos” i va assegurar que la conselleria comparteix ”el diagnòstic” dels facultatius i està elaborant dos plans estratègics que milloraran les condicions laborals i l’accessibilitat al sistema públic de salut.

“Estan valorant un document amb concrecions i dilluns acabarem de decidir els acords”, va explicar abans d’assenyalar que “la pilota està a la taulada del sindicat”. Per ara, el sindicat és partidari de mantenir i fins i tot ampliar la vaga prevista.