Metges de Catalunya manté la vaga i es tornarà a reunir dilluns amb Salut

Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius, manté la vaga convocada per els 25 i 26 de gener després que la reunió amb la conselleria de Salut encapçalada per Manel Balcells hagi estat infructuosa. A la sortida de la trobada, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha valorat positivament la ”voluntat” de la conselleria de revertir la ”greu situació” de la sanitat catalana, però ha insistit que les mobilitzacions no s’aturaran perquè cal ”concreció i calendarització”. Per aconseguir-ho s’han tornat a citar el pròxim dilluns a l’espera que les noves propostes de Salut serveixin per arribar a un acord que desconvoqui les vagues.

Per part de Salut, Alfredo García, el subdirector del Servei Català de la Salut, ha reivindicat el conveni del Siscat i ha emmarcat la reunió d’avui en ”una línia de treball dels últims dos mesos”. En aquest sentit, ha dit que la conselleria comparteix ”el diagnòstic” dels facultatius i que el departament està elaborant dos plans estratègics que milloraran les condicions laborals i l’accessibilitat al sistema públic de salut. “Estan valorant un document amb concrecions i dilluns acabarem de decidir els acords”, ha explicat abans d’afegir que les propostes que han fet als metges no tenen a veure amb aspectes retributius que ja estan regulats als convenis. ”La pilota està a la taulada del sindicat”, ha conclòs.

Dos mesos de marge gairebé esgotats

Així, mentre no s’arribi a un acord, el pròxim 25 de gener començarà la vaga dels metges sota el lema “Ho has donat tot, no has rebut res. Rebel·la’t”, a la qual ambé s’hi uniran els docents, que han convocat una vaga contra el conseller d’Educació, Josep Gonzalez Cambray, els mateixos dies. Ara bé, tot podria canviar en els pròxims dies, donat que els facultatius no volen fer la vaga conscients que tindrà afectació per als pacients en cas que es pugui arribar a un acord que garanteixi una millora de les condicions laborals dels sanitaris i de la qualitat del sistema públic de salut. De fet, el secretari general de Metges de Catalunya va anunciar la convocatòria amb gairebé dos mesos de marge per negociar, però el departament els ha “dilapidat” i la primera reunió oficial per negociar ha estat la d’aquest dimecres.

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en roda de premsa per presentar la vaga / MC

El sistema públic de salut s’enfronta a greus problemes derivats de la sobrecàrrega assistencial, la falta de personal que afecta professionals i pacients i les dificultats d’accés a l’atenció primària o urgències. El sindicat, de fet, ha agrupat les línies vermelles que estan negociant amb la conselleria en sis grans blocs, que es poden resumir en el següent: