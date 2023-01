Els psicòlegs clínics s’afegeixen a la vaga dels 25 i 26 de gener

Degoteig d’adhesions a la vaga dels pròxims 25 i 26 de gener al sector de la salut. L’últim a sumar-s’hi ha estat l’associació catalana de psicòlegs clínics i residents (ACAPIR), que ha anunciat aquest dimarts que s’unirà a la vaga de metges convocada la setmana vinent. Assenyalen que els psicòlegs clínics, que també són facultatius, pateixen les conseqüències de la sobrecàrrega laboral, les llistes d’espera eternes i la falta de recursos del sistema, que s’ha accentuat en els últims anys.

Els psicòlegs consideren que els problemes actuals del sistema són conseqüència de la falta d’interès de la conselleria i de la “incapacitat per a planificar de forma efectiva els recursos sanitaris necessaris”. La presidenta d’ACAPIR, Paola Punsoda, denuncia que la salut mental es consideri “de segona” i reclama que això canviï aviat amb mesures “reals” que reverteixin aquesta situació “insostenible”. Per fer-ho possible els psicòlegs clínics s’han sumat a aquesta vaga amb línies vermelles pròpies:

Millor planificació dels recursos que es dirigeixen a l’atenció psicològica de la població a curt, mig i llarg termini.

que es dirigeixen a l’atenció psicològica de la població a curt, mig i llarg termini. Increment de les places PIR (psicòlegs interns residents) fins a duplicar les actuals. Enguany només s’han convocat 46 places.

(psicòlegs interns residents) fins a duplicar les actuals. Enguany només s’han convocat 46 places. Augment del nombre de psicòlegs clínics fins a cobrir el dèficit actual d’especialistes. Només així es podran oferir visites d’una duració mínima de 45 minuts, enfront dels 30 actuals, i cada dues setmanes en comptes de cada dos mesos com actualment.

fins a cobrir el dèficit actual d’especialistes. Només així es podran oferir visites d’una duració mínima de 45 minuts, enfront dels 30 actuals, i cada dues setmanes en comptes de cada dos mesos com actualment. Contractació de professionals ben formats. S’ha de garantir que els professionals tenen la formació oficial requerida d’especialista en psicologia mèdica. Introduir professionals sense la formació necessària es tradueix en una atenció psicològica deficient. L’entitat denuncia que s’està contractant de forma il·legal professionals sense formació amb la justificació que falten especialistes.

La salut mental de la població està compromesa. Els psicòlegs se sumen a la vaga per revertir la situació / EP

Deixar de banda els “missatges propagandístics”

L’entitat avisa que aquestes demandes no són noves i denuncia que l’administració no les hagi tingut en compte, provocant l’empitjorament de la situació. “Cada cop és més difícil sostenir aquesta situació, tant per la ciutadania com per als professionals”, adverteixen. En aquest sentit, criden a la conselleria a “deixar de banda missatges propagandístics sobre la salut mental” i “transmetre a la societat expectatives coherents d’acord amb els recursos actuals disponibles”. “En cas contrari continuarà generant-se una demanda difícilment assumible sense el reforç d’especialistes”, avisen.

“Es parla de nous programes que milloraran l’atenció psicològica però no s’augmenten les places PIR. Qui farà els tractaments psicològics si no es forma als especialistes que puguin oferir-los?”, pregunten des d’aquesta associació que ha decidit sumar-se a una vaga que segons els facultatius és necessària per “salvar” el sistema de salut públic.