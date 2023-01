Cambray mou fitxa per evitar la vaga millorant els sous a l’FP

El conseller d’Educació del Govern, Josep González Cambray, segueix intentant evitar la vaga de professors que està convocada pels pròxims 25 i 26 de gener. L’última proposa presentada de la Conselleria als sindicats per intentar evitar l’aturada ha estat oferir equiparar els sous dels docents d’FP a la resta entre d’altres.

Segons l’esborrany del document al qual ha tingut accés El Món, la Conselleria presenta com a mínim tres propostes pels docents. La més destacada és aquesta equiparació salarial al personal docent del cos de professors tècnics d’FP i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny. La idea seria establir “un complement retributiu” per a aquest professorat que no es puguin integrar al cos de professors d’ensenyament secundari per motiu de la seva titulació. Aquest complement, a més entraria en vigor amb retroactivitat a l’1 de gener d’aquest any, encara que no s’especifica de quan hauria de ser aquest complement.

Integració al professorat

Ara bé, només rebran aquest complement aquells professors d’FP que no aconsegueixin integrar-se dins del Cos de Professors d’Ensenyaments Secundari. Aquesta integració, i la corresponent equiparació salarial, es podrà executar gràcies a l’entrada en vigor de la LOMLOE, l’última llei educativa de l’estat espanyol. Ara bé, l’esborrany del procés no es presentaria fins al mes de març de 2023 i la Conselleria es comprometria a incloure tant interins com funcionaris amb titulació universitària. La publicació d’aquesta convocatòria, però, no seria fins al cap d’un mes, és a dir a l’abril. Al final, la integració s’acabaria donant ja de cara al curs que ve i la Generalitat començaria a efectuar el pagament dels endarreriments a la nòmina del mes de setembre de 2023.

Modificació del mecanisme de promoció

L’última de les propostes de la Conselleria als professors és la modificació dels mecanismes de promissió docent per estadis que constarà de dos requisits a partir del novembre d’aquest any. El primer d’aquests dos requisits diu que per tal d’assolir un estadi de promoció es necessiten un total 10 crèdits distribuïts “entre els elements definidors del sistema de promoció docent” que es distribueixen de la manera següent: Sis d’aquests crèdits corresponen als serveis prestats, serveis especials en cossos docents o amb contracte laboral de professor de religió.

Els crèdits restants fins a 10, és a dir 4, corresponen a la implicació en el millorament dels resultats del centre, el desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat, la formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat, la participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals, i han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal.

El segon requisit d’aquesta promoció interna que proposa la Conselleria és que la promoció s’assoleix el mateix dia en què es completa el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent, fins i tot abans de la presentació de la sol·licitud. A més, els efectes econòmics es reconeixerien el mes següent al mes en què s’assoleix l’estadi.