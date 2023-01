Díaz alerta que només els catalans poden decidir quan s’acaba el Procés

Estem en any electoral i entrem en aquella fase de la precampanya on els principals candidats comencen a dir el que faci falta per quedar bé allà on van. Aquest dissabte ha estat el torn de Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del govern espanyol i potencial candidata de Sumar per ocupar la Moncloa, que en un acte a Barcelona ha defensat que els únics que poden decidir quan s’acaba el Procés són els catalans.

Acompanyada de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la vicepresidenta ha assegurat que “hi ha qui diu paraules grans sobre que a Catalunya heu tancat una part de la vostra història. No ho sé, però serà el temps i la gent qui decideixi el que vol fer amb la història del seu país, és una qüestió de respecte”, ha assegurat. Contraposant-se a les últimes declaracions del PSOE, el seu soci de govern, que ha exclamat, inclús per boca del president espanyol, Pedro Sánchez, que el procés d’independència ja s’ha acabat gràcies a la seva gestió. Per últim, Díaz també ha afegit que “teniu en la meva una amiga de Catalunya. Tindreu el reconeixement que us mereixeu”.

Díaz també ha aprofitat per carregar contra grans projectes com el Hard Rock i l’ampliació de l’aeroport del Prat i ha assegurat que són exemples d’un “model productiu propi del bipartidisme”. A l’acte hi han assistit unes 2.000 persones i un altre miler de persones s’han quedat fora del recinte perquè l’aforament estava complet.

Sumar o caure en mans de la “barbàrie” de la dreta

Durant la seva intervenció Díaz també ha assegurat que depèn de la seva formació, Sumar, que l’estat encari una dècada amb governs progressistes o que, per contra, caigui en mans de la “barbàries” dels partits de dretes. En aquesta línia la vicepresidenta espanyola ha assegurat que “guanyar un país és més complicat que guanyar unes eleccions”, ha advertit.

En semblants paraules s’ha pronunciat Ada Colau, que ha seguit el guió que estava previst. “Amb Sumar, Yolanda Díaz està ajudant a conquerir el dret a somiar, a tenir esperança” ha etzibat l’alcaldessa, que ha afegit que davant el creixement dels moviments de l’extrema dreta i dels discursos d’odi, a l’estat espanyol li cal un govern de coalició progressista, “encara que tingui límits i contradiccions”.