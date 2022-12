Els 20 sanitaris de Can Ruti al rànquing mundial dels més importants

Can Ruti participa constantment a estudis d’escala mundial i té un gran prestigi en l’àmbit d’investigació i recerca. És per això que una vintena de professionals sanitaris de l’hospital, de l’institut de recerca Germans Trias, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, han estat reconeguts en el rànquing dels científics amb major impacte en la salut mundial. La llista s’ha conegut aquest dijous i es tracta de l’última actualització de la base de dades Scopus d’Elsevier, una editora global de gran prestigi pel que fa a medicina i salut. D’entre els 200.000 professionals que reconeix aquesta base de dades –el 2% del personal científic mundial– n’hi ha vint de Can Ruti. Se’ls reconeix en dues classificacions, segons la seva carrera científica i segons el seu impacte l’any 2021.

Un metge fer un seguiment / Servimedia

Els vint noms que s’han colat entre els 200.000 millors

Aquesta és la llista dels vint professionals reconeguts en aquest rànquing mundial: