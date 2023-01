Europa aposta per accelerar la quarta dosi davant l’allau de Covid a la Xina

La Unió Europea aposta per accelerar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid per protegir el continent de l’allau de casos que s’ha desfermat a la Xina. El Comitè de Seguretat Sanitària de la UE s’ha reunit d’urgència dimarts per analitzar l’increment de contagis a la Xina i ha acordat augmentar la vigilància epidemiològica a l’interior de les fronteres comunitàries. En la reunió, prèvia a una nova trobada d’alt nivell prevista per a aquest dimecres, el comitè també va proposar fer tests Covid als viatgers abans que surtin de la Xina i analitzar les aigües residuals dels avions, tot i que asseguren que cal coordinació a escala europea perquè les mesures siguin eficaces.

Els experts en salut dels Vint-i-Set es reuniran a Brussel·les per intentar unificar els controls i els requisits que demanaran als viatgers procedents de la Xina. Fins ara, només alguns països com Itàlia i Espanya han anunciat que demanaran testos negatius o la pauta de vacunació completa als viatgers que arribin en vols procedents del país asiàtic. El Departament de Salut ha alertat que les restriccions no serviran de res sense coordinació, ja que a l’aeroport del Prat arriben milers de viatgers de la Xina que han fet escala en altres països europeus i que passaran els controls sense cap vigilància. Altres països com el Japó i els Estats Units també han començat a imposar restriccions.

Diverses persones esperen l’arribada d’un vol procedent la Xina / Europa Press

Europa, atenta a l’aparició de noves variants

Les autoritats xineses han qualificat “d’inacceptables” les mesures que han posat en marxa alguns països i han amenaçat amb represàlies, ja que consideren que es tracta d’una decisió política i no sanitària. La Xina, davant la ineficàcia de la seva política Covid Zero, ha optat aixecar la majoria de les restriccions que afectaven el país a partir del 9 de gener, una decisió que ha encès les alarmes de les autoritats sanitàries europees que, tot i haver fet una crida a la calma perquè no hi ha indicis de l’aparició de noves variants, volen evitar el descontrol que es va produir durant la primera fase de la pandèmia.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha insistit que les vacunes europees mantenen la seva eficàcia contra la variant òmicron i les subvariants que circulen, que també són les majoritàries a la Xina i per això ha reclamat a la ciutadania que demani cita per posar-se la quarta dosi, en especial la gent gran i les persones que pateixen malalties cròniques. A Catalunya, la vacunació contra la Covid en els majors de 80 anys arriba fins al 76%, però baixa fins al 55% si s’amplia als majors de 60. El Departament de Salut considera que aturar la transmissió ara mateix és “inviable” i per això aposta per agafar mostres dels passatgers que arribin als aeroports i seqüenciar els virus, ja que això permetrà detectar l’aparició de noves variants majoritàries amb més rapidesa.