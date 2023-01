La Caixa i el Clínic inauguren un espai per a pacients oncològics amb la malaltia avançada

La Fundació la Caixa i l’hospital Clínic de Barcelona han inaugurat un espai per als pacients que es troben en un procés de malaltia avançada i els seus familiars a la unitat d’oncologia del centre. Es tracta d’un lloc acollidor que contribueix a generar benestar i reduir l’estrès oferint intimitat als ingressats i als seus acompanyants. A més, hi podran rebre atenció emocional, ja sigui per als pacients o per als acompanyants.

De fet, el president de la Fundació “la Caixa”, Isidre Fainé, i el director general de l’hospital Clínic de Barcelona, Josep M. Campistol, han visitat aquest divendres aquest espai, que té el nom d’Espai Fundació ”la Caixa” d’Atenció Integral. Amb la inauguració s’afegeix una nova infraestructura assistencial en el marc del Programa a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació “la Caixa”, desenvolupat des de 2019 en col·laboració amb l’hospital. Qui oferirà el suport al pacient i al personal serà l’Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS), amb la col·laboració del personal sanitari de la mateixa unitat. A més, també oferiran informació.

El president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el director general de l’hospital Clínic Barcelona, Josep M. Campistol, han visitat el nou Espai Fundació ”la Caixa” d’Atenció Integral, ubicat en la unitat d’oncologia mèdica del centre. @ Francisco Avia.

Acompanyant més de 130.000 pacients

Des del 2019 el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació ”la Caixa” és present a l’hospital Clínic on s’ha atès 2.302 pacients i 1.973 familiars. Durant 2022, l’EAPS ha acompanyat a 803 persones amb malalties avançades i 671 familiars.

En canvi, a Catalunya, el Programa, nascut l’any 2008, ha acompanyat més de 130.000 persones: 63.414 pacients i 74.926 familiars. En el global d’Espanya, ha atès més de 600.000 persones: 267.057 pacients i 346.905 familiars.

El sisè espai

“Aquest és un programa amb un rerefons molt transcendent. Perquè més enllà de l’atenció integral a les persones amb malalties avançades, genera consciència social a l’hora de posar en valor el dret humà de rebre un acompanyament de qualitat. A la vida sempre és molt important sentir-se estimat, i encara ho és més en circumstàncies adverses com la malaltia”, ha destacat Isidre Fainé, president de la Fundació ”la Caixa”.

“Aquest espai permet crear un entorn d’intimitat i confort per als pacients i els seus familiars. Cerquem oferir totes les atencions possibles amb un equip de professionals experts en la cura de les persones en aquests moments tan difícils. El Clínic impulsa des de fa molt de temps un programa global d’atenció persones amb malalties avançades, i aquest és un pas molt important que ha estat possible gràcies a la col·laboració amb la Fundació ”la Caixa””, ha puntualitzat Josep M. Campistol, director general de l’hospital Clínic Barcelona.

Aquest és el sisè Espai Fundació ”la Caixa” d’Atenció Integral instal·lat en un centre hospitalari. La resta estan ubicats al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf de Sant Pere de Ribes, a l’Hospital Los Montalvos de Salamanca, a l’Hospital San Juan de Dios de Santurce, a la Fundación Instituto San José- Hermanos San Juan de Dios i al Centro Asistencial San Camilo de Madrid.