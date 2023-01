La Mesa Sindical de Sanitat desconvoca la vaga però manté mobilitzacions

La Mesa Sindical de Sanitat retira la convocatòria de vaga prevista per als pròxims dies 25 i 26 de gener. Els sindicats que en formen part han anunciat que, tot i que no hi haurà parades als centres sanitaris, es mantindran les mobilitzacions. En un comunicat a les seves xarxes socials, l’organització ha puntualitzat que retira la seva convocatòria de vaga per mantenir la seguretat jurídica dels treballadors.

Segons expliquen els representants sindicals –en una taula diversa, que agrupa des de la IAC fins a l’USOC, passant per la COS o la CGT Alt Camp i Conca de Barberà– desconvoquen la vaga perquè “les patronals estan decidides a impugnar la convocatòria de vaga per un possible defecte de forma”. En cas que les organitzacions empresarials prenguessin aquest camí, les centrals temen “posar els treballadors en una situació d’inseguretat jurídica”.

Tot i la retirada, els sindicats del sector de la salut han celebrat un poder de mobilització que, asseguren, “fa molt de mal als al·ludits”. Així, els treballadors –que afirmen sentir-se “més reforçats que mai– animen els afectats a “participar de forma decidida en totes les accions” previstes per a les jornades, principalment mobilitzacions de caràcter sindical. Val apuntar, però, que només els sindicats adherits a la Mesa desconvoquen l’aturada, mentre que Metges de Catalunya la manté per a les mateixes jornades.

Sense resposta

Segons els representants dels treballadors de la sanitat, “ho hem donat tot i no hem rebut res”. La convocatòria tenia com a objectiu “millorar les condicions laborals i de treball” dels metges catalans: des de pujades de sou fins a una voluntat per part del Govern de contractar més metges. La manca d’efectius als centres de salut, afirmen els sindicats, provoca que “el personal mèdic faci 70 visites al dia”. Si bé l’atenció als centres de tots nivells és crítica, encara més a la sanitat primària, on la qualifiquen d'”extrema”.

Vagues múltiples

La vaga dels professionals de la salut coincideix amb una aturada per part de la comunitat educativa. L’ensenyament català tornarà a la vaga el 25 i 26 de gener amb l’objectiu de “revertir les retallades”, tant pel que fa a la contractació del personal com quant a les condicions laborals. La pèrdua de poder adquisitiu del professorat, defensen els sindicats, és “un dels elements que ens mou a la mobilització i a la vaga.