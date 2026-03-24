Malgrat la proposta d’alto el foc provisional de 30 dies que va sorgir de la reunió entre les delegacions dels Estats Units i Ucraïna a l’Aràbia Saudita, les hostilitats entre Rússia i Ucraïna segueixen. Aquest dimarts, quatre persones han mort en un nou “atac massiu” per part de l’exèrcit de Rússia, segons ha recollit Europa Press de les denúncies del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que ha traslladat als seus aliats la necessitat de “més protecció per salvar vides” després de quatre anys de guerra.
Diversos edificis de Zaporíjia i Poltava han patit danys, i a Khàrkiv un dron ha impactat contra un tren elèctric. “En total, s’han registrat danys en onze regions”, abans de traslladar el seu condol a les famílies de les víctimes. La Força Aèria d’Ucraïna ha advertit que les tropes russes han llançat més de 390 drons i 34 míssils de diferents tipus, unes xifres que Zelenski ha utilitzat per ressaltar la “necessitat de protecció més alta dels atacs russos”. “És fonamental que Europa sigui capaç de produir la quantitat necessària de míssils de defensa aèria per protegir-se de qualsevol amenaça”, ha conclòs.
En aquest context, els sistemes de defensa aèria han interceptat 25 míssils i 365 drons, amb 22 ubicacions impactades. Aquest “atac massiu” ha sigut executat com a resposta pels “atacs terroristes ucraïnesos contra objectius civils”, han indicat fonts governamentals del Ministeri de Defensa rus. Els objectius han sigut “empreses del complex militar i industrial d’Ucraïna que produeixen diversos míssils i components”, segons l’agència russa de notícies Interfax.
El ministeri de Defensa del país presidit per Vladímir Putin ha confirmat la destrucció de 55 drons de les Forces Aèries ucraïneses durant les darreres hores sobre les regions de Moscou, Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk, el mar Negre i la península de Crimea, un territori que, cal destacar, va ser annexionat el 2014, però no ha sigut reconegut per la comunitat internacional.
Rússia pren el control de Píxtxane, a la província de Khàrkiv
“Unitats del grup de forces Nort ha establert el seu control sobre la localitat de Píxtxane, a Khàrkiv (nord-est)”, ha assenyalat el Ministeri de Defensa en un missatge publicat a les xarxes socials, sense informar de les baixes que ha sofert. Fins aleshores, el Kremlin ha annexionat parcialment les províncies ocupades de Donetsk, Luhansk, Kherson i Zaporíjia, i també ha aconseguit entrar a Khàrkiv, Sumi i Dnipropetrovsk.