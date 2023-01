Els EUA executen la primera persona trans per un assassinat del 2003

L’estat de Missouri (EUA) ha dut a terme la primera execució d’una persona obertament trans. Amber McLaughlin, condemnada per assassinat el 2006 i que esperava l’indult d’última hora del governador, ha estat executada mitjançant la injecció letal. “Amber McLaughlin ha estat declarada morta a les 6.51 pm”, ha anunciat amb fredor el Departament Correccional de Missouri. L’organització Death Penalty Information Center ha denunciat irregularitats en el judici.

“Lamento el que vaig fer. Soc una persona amorosa i afectuosa”, va dir McLaughlin, de 49 anys, abans de ser executada. Segons l’entitat, l’execució d’Amber McLaughlin és la primera de l’any i la primera de la història d’una persona obertament trans. Les execucions de dones són molt inusuals, recorden. Des del 1976, quan el Tribunal Suprem va reinstaurar la pena de mort, només n’hi ha hagut 17. La defensa de McLaughlin havia demanat que se li commutés la pena de mort a la qual va ser condemnada per la violació i l’assassinat de la seva exparella el 2003.

Un llarg historial d’abusos i intents de suïcidi

Els seus advocats defensaven que el jurat que la va condemnar no va poder acordar per unanimitat la pena de mort –un requisit habitual a molts estats del país– i que McLaughlin havia mostrat penediment pel seu crim. A més, el jurat va rebutjar tres dels quatre agreujants que demanava la fiscalia, un fet que el jutge va ignorar i va utilitzar per dictar sentència. En el seu escrit, la defensa de McLaughlin va descriure un trauma infantil crònic causat pels abusos físics i sexuals que va patir, diversos intents de suïcidis, danys cerebrals per alcoholisme fetal i depressió severa.

El governador de Missouri, Mike Parson, va denegar el perdó i la seva oficina va comunicar que l’execució continuaria segons el calendari previst perquè la família de Beverly Guenther “mereix pau”. McLaughlin no havia iniciat els tràmits per canviar legalment el seu nom ni havia començat la seva transició. Per això, mentre esperava la seva execució va continuar reclosa en una presó per a homes de Sant Louis.