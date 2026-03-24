A pesar de la propuesta de alto el fuego provisional de 30 días que surgió de la reunión entre las delegaciones de los Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita, las hostilidades entre Rusia y Ucrania continúan. Este martes, cuatro personas han muerto en un nuevo «ataque masivo» por parte del ejército de Rusia, según ha recogido Europa Press de las denuncias del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha trasladado a sus aliados la necesidad de «más protección para salvar vidas» después de cuatro años de guerra.

Varios edificios de Zaporiyia y Poltava han sufrido daños, y en Járkov un dron ha impactado contra un tren eléctrico. «En total, se han registrado daños en once regiones», antes de trasladar su pésame a las familias de las víctimas. La Fuerza Aérea de Ucrania ha advertido que las tropas rusas han lanzado más de 390 drones y 34 misiles de diferentes tipos, unas cifras que Zelenski ha utilizado para resaltar la «necesidad de protección más alta de los ataques rusos». «Es fundamental que Europa sea capaz de producir la cantidad necesaria de misiles de defensa aérea para protegerse de cualquier amenaza», ha concluido.

En este contexto, los sistemas de defensa aérea han interceptado 25 misiles y 365 drones, con 22 ubicaciones impactadas. Este «ataque masivo» ha sido ejecutado como respuesta por los «ataques terroristas ucranianos contra objetivos civiles», han indicado fuentes gubernamentales del Ministerio de Defensa ruso. Los objetivos han sido «empresas del complejo militar e industrial de Ucrania que producen varios misiles y componentes», según la agencia rusa de noticias Interfax.

El ministerio de Defensa del país presidido por Vladímir Putin ha confirmado la destrucción de 55 drones de las Fuerzas Aéreas ucranianas durante las últimas horas sobre las regiones de Moscú, Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk, el mar Negro y la península de Crimea, un territorio que, cabe destacar, fue anexado en 2014, pero no ha sido reconocido por la comunidad internacional.

Rusia toma el control de Píxtxane, en la provincia de Járkov

«Unidades del grupo de fuerzas Norte han establecido su control sobre la localidad de Píxtxane, en Járkov (noreste)», ha señalado el Ministerio de Defensa en un mensaje publicado en las redes sociales, sin informar de las bajas que ha sufrido. Hasta entonces, el Kremlin ha anexado parcialmente las provincias ocupadas de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia, y también ha logrado entrar en Járkov, Sumy y Dnipropetrovsk.