El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, es reunirà aquest dilluns al vespre a Brussel·les amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, per negociar un pla de pau i de finançament per a Ucraïna. Les autoritats comunitàries celebraran un “sopar de treball”, segons ha confirmat la portaveu de la CE, Paula Pinho, una setmana abans que el Consell Europeu es reuneixi per acordar un préstec de 210.000 milions d’euros a Kíiv finançat amb actius russos congelats a la UE. Zelenski hi arriba després d’haver-se trobat a Londres amb el canceller alemany, Friedrich Merz, el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Keir Starmer.
L’ajuda europea a Ucraïna ha estat un punt polèmic del debat entre els governs dels 27 en els darrers mesos, davant la impossibilitat d’acordar amb el Kremlin cap mena de via pacífica. Ara per ara, els 210.000 milions en ajudes a Kíiv romanen bloquejats per Bèlgica, que té dubtes sobre l’ús dels actius. La majoria dels recursos russos bloquejats es troben al banc Euroclear, amb seu a Brussel·les, i el govern belga pateix pels forats legals que pugui tenir la decisió dels governs europeus.
“No deixar Ucraïna sola”
L’alta representant per a la Política Exterior de la UE, la liberal estoniana Kaja Kallas, ha avançat que venen “dies clau” per a les negociacions de pau al país. “No marxarem del Consell del desembre sense un resultat sobre el finançament”, va sentenciar. També Rutte va rebutjar la posició belga. En una compareixença després de la reunió de ministres exteriors de l’OTAN, el neerlandès va assegurar que el pacte de defensa mútua “no deixarà Ucraïna sola”. Fins a set estats membres de la Unió -la majoria, dins l’àreia de potencial influència de Vladímir Putincom ara Polònia, Suècia, Finlàndia, Lituània- han urgit Von der Leyen a ignorar l’oposició belga i activar el préstec amb actius russos, que consideren “la solució més viable i realista” per enfrontar l’onada militar del Kremlin. “El temps és essencial. Si arribem a una decisió sobre el préstec per a les reparacions al Consell Europeu del desembre, tindrem l’oportunitat de situar Ucraïna en una posició més forta per defensar-se i en una posició millor per negociar una pau justa i duradora”, argumenten els governs implicats, entre els quals destaquen Polònia, Suècia, Finlàndia,