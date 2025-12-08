Els metges i les infermeres continuen endurint el to contra l’administració per la reforma de l’estatut marc que prepara Madrid. Aquest dimarts, el sindicat de Metges de Catalunya, majoritari al país, arrencarà la primera de les pròximes quatre jornades de vaga per protestar contra la reforma de la ministra Mónica García. Ho faran amb una manifestació que començarà a dos quarts d’onze del matí a la delegació del govern espanyol a Catalunya, al número 278 del carrer de Mallorca, però que acabarà a la plaça de Sant Jaume, a les portes del Palau de la Generalitat. L’objectiu de la protesta és demostrar el seu enuig tant amb la Moncloa com amb el govern de Salvador Illa, ja que, malgrat que el gruix de la reforma correspon a Madrid, hi ha una part de competències també recau en Catalunya.
Els metges reclamen coses força diferents de les infermeres. En concret, el col·lectiu mèdic demana, tal com expliquen des de l’organització sindical majoritària, la constitució d’un espai propi de negociació per al personal facultatiu on es pactin les seves condicions de treball, però també aspectes assistencials i organitzatius de l’atenció mèdica que es presta a la població. Ara bé, tot i que les reclamacions són diferents, les infermeres també s’han alçat contra la reforma de l’estatut marc que prepara Madrid. En concret, el sindicat d’infermeria SATSE -amb abast a tot l’estat- ha cridat tot el personal del sistema nacional de salut a una vaga indefinida tots els dimarts a partir del 27 de gener en contra de l’esborrany que elabora la Moncloa. Juntament amb el sindicat d’infermeria, la protesta també la secunden la resta d’organitzacions de l’àmbit de negociació de l’estatut marc. És a dir, CCOO, UGT, CSIF i CIG-Saúde.
Denuncien incompliments de Madrid
Des del sindicat d’infermeria denuncien que el Ministeri de Sanitat continua sense donar resposta a les reivindicacions del col·lectiu sanitari després de tres anys de negociacions. De fet, durant aquest període, el sindicat acusa l’administració espanyola d’haver alimentat negociacions paral·leles amb altres organitzacions per “generar divisió i retardar una reforma imprescindible”. Sigui com sigui, l’actual esborrany que plantegen des de Madrid continua sense convèncer el sector: “Un estatut marc d’aquest abast requereix la implicació coordinada de diversos ministeris, i Sanitat no ha exercit aquest lideratge. La inacció del govern espanyol està debilitant el sistema sanitari, precaritzant el personal i posant en risc la qualitat assistencial”, valoren des de SATSE. A partir del 27 de gener, els professionals del sector estan cridats a la vaga indefinida.
Malgrat els arguments que esgrimeix el col·lectiu d’infermeria, el govern espanyol manté que la reforma que plantegen sí que inclou totes les reivindicacions exigides des del sector. En concret, la responsable de la cartera de Sanitat defensa que ha inclòs al nou estatut totes les demandes del personal sanitari que són de la seva competència. En aquesta línia, la ministra també creu que ha assolit el màxim desenvolupament possible dins dels marges d’una llei bàsica estatal, articulant un marc comú sense envair competències alienes. Una opinió, però, que s’allunya molt del posicionament sindical. Així doncs, des d’aquest dimarts fins als pròxims mesos, tant metges com infermeres continuaran endurint el pols amb l’administració que prepara Madrid. Un pols que també repercuteix en el govern de Salvador Illa.