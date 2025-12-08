Los médicos y las enfermeras continúan endureciendo el tono contra la administración por la reforma del estatuto marco que prepara Madrid. Este martes, el sindicato de Médicos de Cataluña, mayoritario en el país, iniciará la primera de las próximas cuatro jornadas de huelga para protestar contra la reforma de la ministra Mónica García. Lo harán con una manifestación que comenzará a las diez y media de la mañana en la delegación del gobierno español en Cataluña, en el número 278 de la calle Mallorca, pero que terminará en la plaza de Sant Jaume, a las puertas del Palau de la Generalitat. El objetivo de la protesta es demostrar su enojo tanto con la Moncloa como con el gobierno de Salvador Illa, ya que, aunque el grueso de la reforma corresponde a Madrid, hay una parte de competencias que también recae en Cataluña.

Los médicos reclaman cosas bastante diferentes a las enfermeras. En concreto, el colectivo médico pide, tal como explican desde la organización sindical mayoritaria, la constitución de un espacio propio de negociación para el personal facultativo donde se pacten sus condiciones de trabajo, pero también aspectos asistenciales y organizativos de la atención médica que se presta a la población. Ahora bien, aunque las reclamaciones son diferentes, las enfermeras también se han alzado contra la reforma del estatuto marco que prepara Madrid. En concreto, el sindicato de enfermería SATSE -con alcance en todo el estado- ha convocado a todo el personal del sistema nacional de salud a una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero en contra del borrador que elabora la Moncloa. Junto con el sindicato de enfermería, la protesta también la respaldan el resto de organizaciones del ámbito de negociación del estatuto marco. Es decir, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde.

Varias personas protestan con pancartas y batas blancas durante una manifestación de médicos durante la huelga sanitaria / David Zorrakino (Europa Press)

Denuncian incumplimientos de Madrid

Desde el sindicato de enfermería denuncian que el Ministerio de Sanidad sigue sin dar respuesta a las reivindicaciones del colectivo sanitario tras tres años de negociaciones. De hecho, durante este periodo, el sindicato acusa a la administración española de haber alimentado negociaciones paralelas con otras organizaciones para “generar división y retrasar una reforma imprescindible”. Sea como sea, el actual borrador que plantean desde Madrid sigue sin convencer al sector: «Un estatuto marco de este alcance requiere la implicación coordinada de varios ministerios, y Sanidad no ha ejercido este liderazgo. La inacción del gobierno español está debilitando el sistema sanitario, precarizando al personal y poniendo en riesgo la calidad asistencial», valoran desde SATSE. A partir del 27 de enero, los profesionales del sector están llamados a la huelga indefinida.

A pesar de los argumentos que esgrime el colectivo de enfermería, el gobierno español sostiene que la reforma que plantean sí que incluye todas las reivindicaciones exigidas desde el sector. En concreto, la responsable de la cartera de Sanidad defiende que ha incluido en el nuevo estatuto todas las demandas del personal sanitario que son de su competencia. En esta línea, la ministra también cree que ha alcanzado el máximo desarrollo posible dentro de los márgenes de una ley básica estatal, articulando un marco común sin invadir competencias ajenas. Una opinión, sin embargo, que se aleja mucho del posicionamiento sindical. Así pues, desde este martes hasta los próximos meses, tanto médicos como enfermeras continuarán endureciendo el pulso con la administración que prepara Madrid. Un pulso que también repercute en el gobierno de Salvador Illa.