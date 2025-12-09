Cerca de medio millar de médicos han demostrado músculo y han salido a la calle en masa este martes por la mañana para protestar contra la reforma del estatuto marco que está ultimando el Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Mónica García, entre otros. Se trata de la protesta que da el pistoletazo de salida a cuatro días de huelga, dos este diciembre -hoy y mañana- y dos más el 14 y 15 de enero. Los facultativos, convocados por el sindicato de Metges de Catalunya, mayoritario dentro del sector, han salido a la calle en masa para hacer oír su voz bajo el lema «a ti también te afecta». Un grito que han repetido durante toda la manifestación. La protesta ha arrancado hacia las diez y media de la mañana en la puerta de la sede de la delegación del gobierno español en la capital catalana, situada en el número 278 de la calle de Mallorca. Desde allí, una columna de médicos ha recorrido las calles de Barcelona hasta la plaza de Sant Jaume. Un recorrido que demuestra que la manifestación interpela tanto al gobierno de Pedro Sánchez como a la consejería de Salud, encabezada por la consejera Olga Pané.

Los médicos han irrumpido hacia las doce y media del mediodía en una plaza de Sant Jaume llena de turistas y visitas escolares, el paisaje habitual de esta plaza en el corazón de la capital catalana. Entre el ambiente navideño, con las puertas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona decoradas con adornos florales, los facultativos, vestidos con batas blancas -un símbolo ya de sus protestas- han entrado en escena haciendo oír su voz con fuerza: «Médico cansado, paciente maltratado». En la primera línea, también se puede ver una ilustración que representa a la consejera de Salud, Olga Pané, como un caganer. Al llegar a la plaza, al ritmo de la batucada que los ha acompañado durante toda la protesta, una colla castellera ha alzado un pilar para ondear la bandera del sindicato y poner la guinda a la manifestación. «Viva los médicos, las médicas, los facultativos y las facultativas», ha exclamado Xavier Lleonart, secretario de Metges de Catalunya, quien ha dado pie a una sonora pitada dirigida a la consejera Pané. «Aquí nos vuelven a tener, los días que haga falta. Ya no nos detendrán con migajas», ha esgrimido con fuerza Lleonart.

Desde el sindicato mayoritario del sector cifran el seguimiento de las primeras horas de huelga en un 45%. En la atención primaria, cifra el seguimiento en el 54% y en los hospitales, en el 33%. Por provincias, en Barcelona, el seguimiento es del 53%; en ⁠Girona, del 39%; en Tarragona, del 35% y en Lleida, del 24%, según la organización de médicos convocante. Esta, sin embargo, es la primera jornada de huelga de este nuevo envite. El miércoles los médicos volverán a salir a la calle para hacer oír su voz.

Varias personas protestan con pancartas y batas blancas durante una manifestación del sindicato médico Metges de Catalunya por la huelga sanitaria de 2023 / David Zorrakino (Europa Press)

Las reivindicaciones persistentes de los facultativos

El colectivo de médicos concentrado este martes reclama un espacio de negociación propio para el personal facultativo donde se pacten sus condiciones de trabajo, pero también aspectos asistenciales y organizativos de la atención médica que se presta a la población. Este espacio independiente del resto de los profesionales del sector serviría para negociar las cuestiones que quedan reflejadas dentro del estatuto marco, el cual corresponde al gobierno español, pero también para negociar aspectos con la administración catalana. De momento, sin embargo, Madrid ya ha cerrado la puerta a crear este espacio exclusivo para los facultativos. De hecho, desde la organización sindical convocante remarcan que el objetivo de la protesta es conseguir un “instrumento estratégico para retener el talento médico en el sistema público de salud, clave de bóveda para la mejora de la calidad”.

La protesta no es solo por el convenio propio que reclaman los médicos -y que el gobierno español desestima taxativamente-, sino que también es por la mala salud del sistema sanitario catalán. Como ya hicieron el pasado mes de octubre, los facultativos han hecho proclamas contra la sobrecarga laboral, la cual aseguran que perjudica directamente el funcionamiento de los centros de atención primaria y hospitales del país. Esta sobrecarga, según denuncian desde el sector, también se está notando mucho estos días a causa del auge de contagios de gripe. De hecho, este mismo martes, el Departamento de Salud ha anunciado que decretará por la tarde que el uso de la mascarilla sea obligatorio al entrar o trabajar en los centros de salud, hospitales, residencias de ancianos y centros de vulnerabilidad.

El clamor, sin embargo, es firme, y los médicos tienen claro que continuarán luchando hasta que la administración acepte sus reclamaciones. «Queremos el convenio médico para trabajar más dignamente. Para recuperar la ilusión de trabajar en el sistema. Debemos persistir. La lucha continúa», ha aseverado Lleonart. Este martes por la mañana ha sido un primer aviso de los médicos, que se muestran convencidos de continuar saliendo a la calle hasta conseguir sus reclamaciones, ya que denuncian que la administración «está demasiado cómoda» con la situación actual: «Los haremos sentir incómodos», ha concluido el secretario general del sindicato convocante.