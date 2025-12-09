El Departamento de Salud firmará una resolución este mismo martes para hacer obligatorio el uso de mascarilla en centros de salud, hospitales y centros de personas mayores para contener la propagación del virus de la gripe. Lo ha anunciado la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo, donde ha pedido a la ciudadanía que «siga de manera estricta este uso de la mascarilla en estos ámbitos de vulnerabilidad».

«La contención de la gripe a través del uso de la mascarilla también es una manera de ayudar a salvar vidas, y es algo que ya nos demostró la covid», ha remarcado la portavoz al inicio de la rueda de prensa. La medida se adopta coincidiendo con el ascenso de contagios de la gripe en Cataluña, donde la incidencia se ha situado en 418 casos por cada 100.000 habitantes durante la 49 semana epidemiológica del año, lo que supone una cifra más alta que el pico de las tres temporadas anteriores. Ante los 164 casos de la semana anterior, la gripe ha seguido en ascenso y ha superado el nivel muy alto de transmisión durante la 49 semana epidemiológica del año, según datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (Sivic).

La gripe es el virus más predominante (37,5% de las muestras), seguido del rinovirus (27,6%), del coronavirus humano (7,2%) y del VRS (6,1%); en la población pediátrica, la positividad de los multitests muestran la gripe A como la más circulante (61,2%), seguido del VRS (5%). De hecho, la semana pasada se realizaron 24.969 diagnósticos de gripe en los Centros de Atención Primaria (CAP), más del doble de los 11.235 de la semana anterior. Del total, 2.104 son de niños de 0 a 4 años; 6.175 de niños de 5 a 14 años; 9.995 son de personas de entre 15 y 44; 3.919 son del grupo de 45 a 59; 1.321 corresponden al grupo de 60 a 69 años; 880 del grupo de 70 a 79; y 578 son de mayores de 80 años.

El nivel epidémico recomienda el uso de mascarillas

En este nivel epidémico se recomienda utilizar mascarillas quirúrgicas homologadas en centros sanitarios y sociosanitarios, según los documentos de referencia aprobados por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la Generalitat, que calcula que el pico de la gripe llegará por Navidad. Aunque sea una recomendación, la consejera Olga Pané ha optado por hacer obligatoria la mascarilla en centros de salud, hospitales y centros de personas mayores. Pané ya advirtió la semana pasada que las personas con síntomas ya deberían llevar mascarilla con el nivel de transmisión que había, sobre todo si tenían que interactuar con personas mayores o con problemas respiratorios crónicos.