Salud alerta del avance de la gripe y propone recuperar las mascarillas

El Departamento de Salud alerta que el pico de la gripe llegará en unas tres semanas, coincidiendo con las fiestas de Navidad. Según ha alertado la consejera, Olga Pané, en una entrevista en Catalunya Ràdio, la evolución al alza de los contagios “ocupa” buena parte del día a día del sistema sanitario catalán y ha hecho un llamado a vacunarse, especialmente a las personas de más riesgo. De hecho, Pané ha asegurado que la consejería quiere hacer obligatorio el uso de mascarillas en determinados entornos y ha avanzado que llevará la propuesta a la reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades de este miércoles.

Precisamente esta misma semana los datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC) ya mostraban que el avance de la gripe es más rápido de lo que preveían las autoridades sanitarias. La semana del 24 al 30 de noviembre la incidencia estimada de la enfermedad se duplicó respecto a la anterior y ya se ha superado el nivel moderado de transmisión. La incidencia se sitúa en 164 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana pasada la incidencia era de 82 casos, justo la mitad. Salud estima que en unas dos semanas la incidencia superará los 218 casos por cada 100.000 habitantes y alcanzará el nivel de transmisión alto.

Pané ha explicado que desde el Departamento de Salud recomiendan el uso de mascarilla “a partir del umbral alto”, pero ha advertido que las personas con síntomas ya deberían llevar mascarilla con el nivel de transmisión actual, sobre todo si se relacionan con personas mayores o con problemas respiratorios crónicos. En los hospitales también se recomienda el uso de la mascarilla a partir del nivel alto, pero muchos hacen un seguimiento propio de la situación y algunos ya la han incorporado por precaución. Sobre la reunión con el ministerio, la consejera ha defendido que lo mejor es establecer un protocolo común para todos y evitar “confusiones” entre la población.

Una profesional del CAP Les Corts, vacunando a una paciente de la gripe y la covid / Norma Vidal (ACN)

Satisfacción por la vacunación de la gripe

La consejera de Salud ha mostrado la satisfacción del departamento por la campaña de vacunación de la gripe de este año, que ha llegado a 170.000 personas más que el año anterior. También se ha defendido de las críticas de las enfermeras por haber permitido la vacunación sin cita previa, con la sobrecarga de trabajo que implica, asegurando que cada día se han puesto entre 2.000 y 2.500 vacunas sin cita, una cifra que considera asumible para el sistema sanitario. “No son tantas”, si se dividen entre todos los centros de atención primaria, ha justificado Pané. «Creemos que tampoco es para colapsar», ha reiterado.

Con todo, la consejera ha tendido la mano a los colegios de enfermería y ha asegurado que proponen “cosas interesantes” que intentarán “incorporar” de cara a la próxima campaña de vacunación de la gripe. Las enfermeras trasladaron al Departamento de Salud que la información no había llegado a todas partes de la misma manera y que quizás habría sido mejor abrir la vacunación sin cita previa más adelante y no en ese momento.