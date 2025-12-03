Salut alerta de l’avenç de la grip i proposa recuperar les mascaretes

El Departament de Salut alerta que el pic de la grip arribarà en unes tres setmanes, coincidint amb les festes de Nadal. Segons ha alertat la consellera, Olga Pané, en una entrevista a Catalunya Ràdio, l’evolució a l’alça dels contagis “ocupa” bona part del dia a dia del sistema sanitari català i ha fet una crida a vacunar-se, en especial a les persones de més risc. De fet, Pané ha assegurat que la conselleria vol fer obligatori l’ús de mascaretes en determinats entorns i ha avançat que portarà la proposta a la reunió entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats d’aquest dimecres.
Precisament aquesta mateixa setmana les dades Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) ja mostraven que l’avenç de la grip és més ràpid del que preveien les autoritats sanitàries. La setmana del 24 al 30 de novembre la incidència estimada de la malaltia es va doblar respecte a l’anterior i ja s’ha superat el nivell moderat de transmissió. La incidència se situa en 164 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana passada la incidència era de 82 casos, just la meitat. Salut estima que en unes dues setmanes la incidència superarà els 218 casos per cada 100.000 habitants i assolirà el nivell de transmissió alt.
Pané ha explicat que des del Departament de Salut recomanen l’ús de mascareta “a partir del llindar alt”, però ha advertit que les persones amb símptomes ja haurien de portar mascareta amb el nivell de transmissió actual, sobretot si es relacionen amb gent gran o amb problemes respiratoris crònics. Als hospitals també es recomana l’ús de la mascareta a partir del nivell alt, però molt fan un seguiment propi de la situació i alguns ja l’han incorporat per precaució. Sobre la reunió amb el ministeri, la consellera ha defensat que el millor és establir un protocol comú per a tothom i evitar “confusions” entre la població.
Satisfacció per la vacunació de la grip
La consellera de Salut ha mostrat la satisfacció del departament per la campanya de vacunació de la grip d’enguany, que ha arribat a 170.000 persones més que l’any anterior. També s’ha defensat de les crítiques de les infermeres per haver permès la vacunació sense cita prèvia, amb la sobrecàrrega de feina que implica, assegurant que cada dia s’han posat entre 2.000 i 2.500 vacunes sense cita, una xifra que considera assumible per al sistema sanitari. “No són tantes”, si es divideixen entre tots els centres d’atenció primària, ha justificat Pané. “Creiem que tampoc és per col·lapsar”, ha reiterat.
Amb tot, la consellera ha allargat la mà als col·legis d’infermeria i ha assegurat que proposen “coses interessants” que intentaran “incorporar” de cara a la pròxima campanya de vacunació de la grip. Les infermeres van traslladar al Departament de Salut que la informació no havia arribat a tot arreu de la mateixa manera i que potser hauria estat millor obrir la vacunació sense cita prèvia més endavant i no en aquell moment.