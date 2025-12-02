La grip ha arribat amb molta força a Catalunya. Tal com mostren les dades recollides pel Departament de Salut al Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), la incidència estimada de la grip es manté en ascens durant la setmana del 24 al 30 de novembre i ja dobla la de la setmana anterior, de manera que supera el nivell moderat de transmissió. En concret, la incidència actual s’estima en 164 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana passada la incidència era de 82 casos, la meitat. A banda, l’ascens de la grip ja va començar fa cinc setmanes, una mica abans de la temporada habitual de la grip. Aquesta nova situació epidemiològica, doncs, obliga els professionals del sistema sanitari a fer front a una càrrega assistencial per la grip superior a la prevista per aquestes dates.
D’acord amb les dades publicades al SIVIC, entre el 24 i el 30 de novembre es van fer 11.122 diagnòstics de grip als centres d’atenció primària. Una xifra que es tradueix a una mitjana de 137 casos per cada 100.000 habitants. D’aquests diagnòstics, 769 corresponen a infants de fins a quatre anys; 2.692 a nens d’entre 5 i 14; 4.462 a persones d’entre 15 i 44; 1.885 són del grup d’entre 45 i 59 anys; 623 es corresponen al grup d’edat d’entre seixanta i setanta anys; 414 als majors de setanta però menors de vuitanta, i els 277 restants corresponen a persones de més de 80 anys. Més enllà de la incidència de la grip, la incidència del conjunt d’infeccions respiratòries agudes és de 777 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 63.053 casos. Unes dades que mantenen la transmissió en nivell basal.
Canvis significatius respecte a l’any passat
L’escenari epidemiològic d’aquest any és força diferent del que es va viure la temporada passada. D’acord amb les mateixes dades del SIVIC, durant la cinquena setmana de la temporada -l’equivalent a l’actual- es van registrar 2.969 diagnòstics de grip. És a dir, enguany s’han diagnosticat 8.153 casos de grip més que en el mateix període de la temporada passada. Malgrat la diferència en el nombre de casos, el repartiment per franges d’edat en què se’n van registrar més es manté força similar. La majoria dels casos -1.428, en concret- es van detectar en la franja de població entre 14 i 44 anys. Durant la temporada passada, la grip va agafar força durant les primeres setmanes de 2025, moment en què es va assolir el pic de contagis. Enguany, tot i que l’increment és més pronunciat, encara no s’ha assolit el pic de casos.
La importància de la vacunació
Davant l’augment significatiu de casos detectats de grip, i amb l’objectiu d’evitar que la situació epidemiològica del país es descontroli, la conselleria de Salut ha obert des d’aquest dilluns la vacunació a tot el conjunt de la ciutadania catalana. Tot i l’obertura al públic general, el Departament considera especialment urgent que els col·lectius cridats a vacunar-se ho facin abans d’arribar al pic epidèmic. D’aquesta manera, anima les persones de més de 60 anys; els infants d’entre 6 i 59 mesos; els professionals sanitaris; el personal essencial; les embarassades i les persones amb factors de risc a demanar cita. Aquests perfils, però, ja fa setmanes que tenen les portes obertes del CAP per poder-se protegir dels virus respiratoris.
Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, des que es va posar en marxa la campanya de vacunació s’ha cobert un 64% de la població de més de vuitanta anys. En canvi, a la població d’entre setanta i vuitanta anys, també de risc, la cobertura només és del 50%. Per altra banda, en els infants d’entre 6 i 59 mesos, la cobertura actual de la grip és del 36%. Durant la campanya, l’administració catalana també ofereix vacunar-se contra la Covid-19, que és un altre dels virus respiratoris que circula durant aquesta època de l’any -tot i que amb molta menor mesura. En relació amb la covid, la cobertura vacunal és del 53% per als majors de 80 anys i del 37% per a les persones d’entre 70 i 79 anys.