Des de mitjans del mes d’octubre, part de la població catalana està cridada a vacunar-se contra els principals virus respiratoris que afloren durant els mesos de tardor i hivern. És a dir, el virus de la grip i el SARS-CoV-2, causant de la COVID-19. Malgrat que es tracta d’un acte voluntari, des del Departament de Salut de la Generalitat, dirigit per la consellera Olga Pané, es recomana a tots els grups de més risc rebre el vaccí contra aquests dos virus respiratoris, ja que d’aquesta manera es contribueix a reduir el risc de contagi i les possibles complicacions greus d’aquestes dues malalties. La vacuna antigripal s’administra un cop l’any, ja que els virus muten constantment la seva composició genètica a mesura que es van transmetent. A més, la immunitat generada tant per la vacuna com per la infecció disminueix amb el temps.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) revisa cada any la composició de la vacuna contra la grip en funció de les probabilitats que tenen les diferents soques del virus en cada temporada epidèmica. Una decisió que es pren a partir de les dades recollides durant la temporada anterior. Actualment, per a aquesta campanya de vacunació, hi ha dos tipus de vaccins diferents contra la grip, destinats a diferents grups de població de risc. En primer lloc, les vacunes inactivades, que s’administren al gruix de la població. Es tracta d’un vaccí antigripal elaborat a partir de fragments del virus, i s’administra per via intramuscular. Per altra banda, també s’administra la vacuna viva atenuada, destinada a infants a partir dels 24 mesos i menors de 18 anys. A diferència de l’altra vacuna, aquesta s’administra per via intranasal.
La composició de la vacuna de la covid
En el cas de les vacunes contra la covid, el Departament de Salut remarca que el vaccí contra aquest virus respiratori es va adaptant constantment “per fer front a les noves variants circulants”: “Poden evitar una càrrega important de mortalitat i malaltia greu, i una gran sobrecàrrega del sistema sanitari”, asseveren des de la conselleria. De la mateixa manera que les vacunes inactivades de la grip, el vaccí contra la covid no conté el virus viu, ja que d’aquesta manera es proporciona una resposta immunitària contra el virus respiratori a les persones que reben la dosi sense provocar-los la malaltia.
Vacunes segures i efectives
Des de la Generalitat deixen molt clar que ambdós vaccins són “segurs”. Ara bé, com la resta de fàrmacs, poden ocasionar alguns “efectes adversos”. En el cas de la grip, tal com detallen, “les reaccions adverses més freqüents són: inflamació o dolor al lloc d’injecció, febre, malestar general o dolor muscular. En el cas de la vacuna atenuada [és a dir, la que s’administra a la població menor d’edat], també pot produir disminució de la gana i congestió nasal”. Cal tenir en compte, però, que aquests efectes no s’acostumen a prolongar més enllà de les 48 hores posteriors a la vacunació. Pel que fa a les vacunes contra la covid, també adverteixen que poden ocasionar alguns efectes adversos. En concret, apunten que arran de l’administració del vaccí pot aparèixer dolor al lloc de la injecció, fatiga o cansament, mal de cap, dolor muscular o articular, febre i calfreds: “Aquestes reaccions són majoritàriament d’intensitat lleu o moderada i desapareixen a les 24-48 hores després de la vacunació”, puntualitzen de la conselleria de Salut.
De la mateixa manera que asseguren que les dues vacunes són segures, les autoritats sanitàries també deixen clar que els vaccins són efectius per prevenir les complicacions de la malaltia i reduir la seva transmissió. En tots dos casos, Salut remarca que per garantir-ne l’eficiència és “fonamental la coincidència entre els virus seleccionats per elaborar-la i els que circulen en aquella temporada”. També és molt important l’edat i l’estat de salut de la persona que rep la dosi, ja que això influeix en la resposta immunitària del pacient. “Tot i això, la probabilitat que la persona vacunada desenvolupi símptomes greus és molt baixa“, afegeixen. Cal tenir en compte, però, que l’objectiu de la campanya de vacunació, tant per a la grip com per a la covid, “no és només evitar la infecció, sinó prevenir les complicacions que pot comportar en persones especialment vulnerables”.