Els mesos de tardor i hivern són els moments de l’any en què s’incrementen més el nombre de contagis de virus respiratoris, generalment els de la grip i la covid. Com cada temporada, durant aquest període de l’any el Departament de Salut de la Generalitat posa en marxa una campanya de vacunació, dirigida especialment als col·lectius de la població de més risc. Vacunar-se contra aquests virus respiratoris no és obligatori, però sí que té grans avantatges per a la ciutadania. Tal com detallen des de la conselleria que encapçala Olga Pané, vacunar-se contra la grip i la covid ajuda a prevenir les complicacions que puguin ocasionar-se en aquestes malalties.
Vacunar-se contra la grip i la covid no és només una manera de protegir-se a un mateix, sinó que també és un mecanisme imprescindible per cuidar a les persones que ens envolten. Des de Salut remarquen que és important rebre les vacunes contra els virus respiratoris per reduir la transmissió d’aquestes malalties a l’entorn proper, especialment a la gent més gran, que forma part dels col·lectius més vulnerables de la societat: “La vacunació és una mesura important per prevenir la malaltia i les seves complicacions”, detallen des del Departament de Salut, que recorden que tant la grip com la covid poden esdevenir “malalties greus”. En aquest sentit, vacunar-se contra els virus respiratoris que conviuen en els mesos més freds de l’any ajuda a activar el sistema immunitari, ja que rebre el vaccí estimula la producció d’anticossos contra aquestes malalties.
La importància de vacunar-se cada any
Des del govern de Salvador Illa remarquen la importància de rebre els vaccins contra la grip i la covid cada any per a les persones que formen part dels grups de risc, ja que són dos virus respiratoris que van mutant amb el temps. Generalment, els virus respiratoris com el de la grip modifiquen gradualment la seva composició genètica a mesura que es va transmetent. Aquestes mutacions constants fan que la immunitat que es genera amb el vaccí perdi eficàcia amb el pas del temps. Tenint en compte aquesta situació, doncs, els experts asseguren que és fonamental per a la prevenció d’aquestes malalties que les persones de més risc vagin actualitzant cada any la seva protecció contra aquests virus, ja que d’aquesta manera es contribueix a prevenir la transmissió i l’impacte d’aquestes malalties estacionals.
Rebre la vacuna contra la grip i la covid també contribueix a reduir la càrrega assistencial del sistema sanitari, ja que el fet de prevenir les complicacions de la malaltia permet evitar un elevat nombre d’hospitalitzacions i, de retruc, alleugerir els professionals del sector de la salut de Catalunya. De fet, tal com recorden els experts, com més volum de població estigui vacunada contra aquests virus respiratoris, menor serà la pressió assistencial dels centres sanitaris per atendre pacients amb alguna d’aquestes malalties.
Les claus de la campanya de vacunació
L’objectiu de la campanya de vacunació contra aquestes infeccions víriques és controlar la situació epidemiològica de cada virus i evitar un augment de la transmissió i pics de contagi que tensionin la sanitat pública catalana. Des del passat 13 d’octubre, moment en què es va posar en marxa la campanya de vacunació, els grups poblacionals de més risc han estat cridats a vacunar-se als diferents centres sanitaris del país. Per poder accedir a la vacunació s’ha de demanar hora a través de La Meva Salut, al web citasalut.gencat, o directament al centre d’atenció primària (CAP) de referència. Tanmateix, els CAP també oferiran vacunació sense cita prèvia per aquelles persones amb dificultat per a sol·licitar cita. Els horaris en els quals es podrà vacunar sense cita prèvia són de dilluns a divendres, de 9.30 h a 12.30 h i de 16.30 h a 19.30 h, i en alguns CAP que també obrin en dissabte la vacunació sense cita prèvia es farà de 9.30 h a 12.30 h.