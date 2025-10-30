Com cada any, el Departament de Salut, en mans de la consellera Olga Pané, ha posat en marxa la campanya de vacunació contra la grip i, d’ençà de la pandèmia, ara fa cinc anys, també contra la Covid-19. L’objectiu de la campanya de vacunació és controlar la situació epidemiològica de cada virus respiratori, per evitar que es produeixi un repunt de casos que posi contra les cordes el sistema sanitari, cosa que repercuteix en els professionals però també en el conjunt de la població. Les dues vacunes s’administren per separat a totes les persones que estan cridades a vacunar-se durant aquest període de l’any, que és l’època “ideal” per fer-ho, segons defensen des de la conselleria. Ara bé, els professionals també recorden que tant la vacuna de la grip com la de la Covid es pot rebre durant “tota la temporada, fins al mes de març”.
Des del 13 d’octubre, moment en què es va posar en marxa la campanya, estan cridats a vacunar-se tots els grups de la societat que presenten més risc davant aquests virus respiratoris, tant la grip com la Covid. Per fer-ho, només cal demanar hora a través de l’aplicació La Meva Salut, dins l’apartat de cites. Ara bé, per a les persones amb dificultat per a sol·licitar cita, els centres d’atenció primària oferiran horari de vacunació sense cita prèvia. L’horari serà de dilluns a divendres, de 9.30 h a 12.30 h i de 16.30 h a 19.30 h. A més, diversos CAP que obren els dissabtes també oferiran vacunació sense cita prèvia de 9.30 h a 12.30 h.
Quina és la població que s’ha de vacunar contra la grip
D’entrada, es recomana vacunar-se de la grip a totes les persones de 60 anys o més. A tot aquest col·lectiu, l’administració els recomana rebre aquest vaccí independentment del seu estat de salut, ja que els virus respiratoris els poden desencadenar problemes “greus” i poden contagiar col·lectius de més risc. Salut posa especial èmfasi en les persones de 80 anys o més, ja que asseguren que són col·lectius “més vulnerables”, motiu pel qual és important entendre que vacunar-se “pot evitar efectes molt greus sobre la seva salut”. A banda de la gent més gran, també es recomana vacunar els infants que tenen entre 6 mesos i 4 anys i els adults menors de 60 anys amb condicions especials de risc, com ara un sistema immunitari dèbil o que pateixen una malaltia crònica.
També estan cridats a vacunar-se totes les persones “institucionalitzades”, bé sigui en residències de gent gran, centres per a persones amb discapacitat o altres institucions tancades, en què conviuen diàriament. Les dones embarassades, o que han donat a llum en els darrers sis mesos, també se’ls recomana vacunar-se. En el cas dels infants, els menors de 18 anys que actualment reben un “tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic”, conegut popularment com a aspirina, o que presenten condicions de risc, tenen un sistema immunitari dèbil o resideixen en institucions tancades, també se’ls recomana vacunar-se.
La població que s’ha de vacunar contra la Covid
Els grups de risc a qui se’ls recomana vacunar-se contra la Covid són força similars als de la grip, però amb algunes diferències. D’entrada, es recomana rebre aquest vaccí a totes les persones majors de 60 anys. També estan cridats a vacunar-se les persones d’entre 6 mesos i 59 anys que tenen algunes condicions de risc, és a dir, sistema immunitari dèbil. Les recomanacions també es fan extensives a les persones que viuen o treballen en residències de gent gran o en centres per a persones amb discapacitat, i a totes les dones embarassades. Per últim, també es recomana vacunar-se contra la Covid a totes les persones que conviuen amb algun col·lectiu de risc.
La campanya de vacunació que impulsa l’administració catalana, tant de la grip com de la Covid, no només s’adreça als col·lectius de risc per edat o condició física, sinó que també es fa extensiva a tots els professionals que estan en contacte amb aquestes persones. En concret, tal com detallen des del Departament de Salut, també es recomana vacunar-se a tot el personal que treballa en centres i establiments sanitaris i sociosanitaris, tant públics com privats. Aquesta recomanació, doncs, inclou tant el personal sanitari com la resta de treballadors del centre. En aquest sentit, també està cridat el personal que treballa en oficines de farmàcia i les persones que conviuen o cuiden a persones d’alt risc. Tenint en compte que les recomanacions dels vaccins també es fan extensives als infants, el personal docent també està cridat a vacunar-se. En el cas de la Covid, però, els docents no entren dins el col·lectiu recomanat.
La vacunació és un bon mecanisme per prevenir els efectes dels virus respiratoris, però no és l’única via d’acció. Des de la conselleria de Salut també remarquen que, a banda de vacunar-se, és aconsellable adoptar altres mesures complementàries, com ara tapar-se la boca amb el colze en tossir, rentar-se sovint les mans, amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica, sobretot després de tocar superfícies comunes i utilitzar mascareta si es presenten símptomes, especialment per a les persones que conviuen amb col·lectius de major risc.