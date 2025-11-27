La campanya de vacunació contra els virus respiratoris, malgrat que es du a terme cada any, encara desperta alguns dubtes entre la població i hi ha qui alimenta fake news en relació amb els vaccins. Unes falses creences que van en contra de l’objectiu de la campanya de vacunació, que busca controlar la situació epidemiològica dels virus de la grip i el SARS-CoV-2, causant de la COVID-19, per evitar que es produeixi un repunt de casos que afectiu greument qui els pateixi i posi contra les cordes el sistema sanitari. Una tensió que repercuteix en els professionals però també en el conjunt de la població, que n’acaba patint els efectes més directes.
El primer fals mite que assenyalen des del Departament de Salut, dirigit per la consellera Olga Pané, és que les vacunes contra els virus respiratoris només s’han d’administrar de forma puntual i excepcional. Ans al contrari, és fonamental rebre els vaccins contra la grip i la covid cada any: “Aquest fet és perquè ambdós es van adaptant al medi amb mutacions i variacions contínues: que poden ser menors o majors. Per aquest motiu, cal continuar vacunant anualment abans de l’inici de la temporada epidèmica”, destaquen des de la Secretaria de Salut Pública en declaracions a El Món. Des de la Generalitat també recorden que les vacunes s’administren anualment als grups de més risc de la població. És a dir, a les persones majors de 60 anys, a totes les persones amb factors de risc, independentment de l’edat, i, en el cas de la vacuna de la grip, també als infants d’entre 6 mesos i 4 anys.
Les embarassades es poden vacunar? Sí
Un altre dubte recorrent és si les embarassades es poden vacunar contra els virus respiratoris, ja que existeix la falsa creença que aquests vaccins poden suposar un perill per al fetus. Des del Departament de Salut desmunten el fals mite: “La vacuna contra la grip no només és segura durant l’embaràs i la lactància, sinó que està recomanada, ja que les embarassades són població de risc”, asseveren. I recorden que vacunar-se contra la grip i la covid protegeix l’embarassada però també el nounat durant els primers mesos de vida, mitjançant els anticossos que es transmeten a través de la placenta i, en el cas de la grip, també mitjançant l’alletament.
Els al·lèrgics a l’ou no es poden vacunar: fals
El mateix passa amb les persones al·lèrgiques a l’ou. Existeix una falsa creença que apunta que les persones al·lèrgiques a aquest aliment no poden rebre els vaccins contra la grip, ja que els pot generar una reacció negativa en rebre la dosi de la vacuna. Una creença que també és falsa: “Les persones amb història d’al·lèrgia a l’ou, amb l’evidència disponible, sí que poden rebre la vacuna contra la grip. Les precaucions han de ser les mateixes que amb qualsevol altra vacuna”, mantenen des del Departament de Salut, que deixen molt clar que, en cas d’haver presentat reaccions al·lèrgiques greus als vaccins, els professionals que administren les dosis “faran la vacunació i una supervisió de 30 minuts després de l’administració”.
La vacuna de la grip pot produir la malaltia? No
Un altre dels grans mites que envolten la campanya de vacunació contra els virus respiratoris és que el vaccí contra la grip pot provocar la malaltia a la persona que rep la dosi. En aquests moments, tal com expliquen des de la secretaria de Salut Pública, el sistema sanitari català disposa de diverses vacunes contra aquest tipus de virus. En primer lloc, hi ha les vacunes fraccionades, que només contenen antígens purificats i es produeixen a través d’ous embrionats -són els vaccins més habituals que s’administren. També es disposa de les vacunes amb adjuvant, reservades per als majors de seixanta anys, i les vacunes d’altra càrrega antigènica, més indicades per a la gent gran amb l’objectiu de millorar la resposta immune. També es disposa de les vacunes intranasals vives atenuades, reservades per als infants a partir dels dos anys, les quals s’administren a la població menor d’edat. Amb tot, però, des de Salut asseguren que “les vacunes que es fan servir actualment a Catalunya són capaces d’activar el sistema immunitari sense causar la malaltia”.
Així i tot, des de Salut també apunten que si una persona que acaba de rebre la dosi contra la grip presenta alguns símptomes de la malaltia durant els dies posteriors es pot deure a dos factors. En primer lloc, a les dates en què es du a terme la campanya de vacunació, que és un moment en què també circulen altres virus respiratoris menys greus, que poden ser els que realment estiguin provocant aquests símptomes. En segon lloc, des de la conselleria també destaquen que “per assolir el nivell de protecció òptim, cal que passin fins a dues setmanes des de la vacunació i, per tant, es pot donar el cas que la persona s’infecti immediatament abans de vacunar-se o durant aquest termini de dues setmanes”. “L’epidèmia de la grip sol arribar a Catalunya a finals de desembre o principis de gener i dura fins al març o abril. Per tant, no coincideix en el temps amb el gruix de la vacunació”, argumenten des de la cartera de Salut.
Sigui com sigui, contra els falsos mites i fake news que envolten les vacunes contra els virus respiratoris, des de l’administració defensen que aquesta és una eina segura i verificada per controlar la situació epidemiològica del país.