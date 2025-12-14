L’augment de casos de grip tensa un sistema sanitari a punt del col·lapse

L’augment de contagis de grip tensa encara més un sistema sanitari desbordat i a punt de col·lapsar. Com cada hivern, els virus respiratoris tornen a situar-se a l’ordre del dia, però aquest any la grip s’ha avançat. D’acord amb les dades recollides la setmana passada pel Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), les últimes de les quals es disposa, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 1.115 afectats per cada 100.000 habitants, xifra que es tradueix en 90.461 casos de virus respiratoris registrats. Aquesta situació, doncs, mostra que ja s’ha superat el nivell alt de transmissió. L’ascens va començar fa sis setmanes, abans del que és habitual i de forma més marcada del previst. D’acord amb les dades del SIVIC, la grip és el virus predominant, amb 308 casos positius per cada 100.000 habitants, una mica més del doble que la setmana anterior, moment en què n’hi havia 138.
A hores d’ara, l’ascens de la grip no té aturador. De fet, aquesta mateixa setmana, el subdirector de vigilància i resposta a emergències de salut pública, Jacobo Mendioroz, ha augurat que el pic de contagis es pot allargar més del previst a causa de les interaccions de Nadal, que comencen amb els sopars d’empresa i s’allarguen fins a les reunions familiars. Tenint en compte aquesta situació, amb la mirada posada en evitar que es descontroli la situació epidemiològica, aquesta mateixa setmana el Govern ha tornat a fer obligatòries les mascaretes als centres sanitaris, tant hospitals com CAP, i les residències de gent gran. I aquest diumenge mateix la consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat que es recomana també al transport públic.
La grip, de fet, ja està causant els primers estralls al sistema sanitari: “S’està posant en greu perill la seguretat del pacient, hi ha més risc de complicacions a causa del col·lapse”, exclama el delegat del sindicat d’infermeria SATSE a l’Hospital Vall d’Hebron, Raúl Ceresuela, en conversa amb El Món.
El col·lapse també es nota als centres d’atenció primària: “Estem desbordats. A part d’atendre les visites d’urgències i assumir l’agenda que no poden fer front a les consultes, ara també hi ha la primera onada de grip que encara ho complica més”, argumenta Jordi Aparicio, metge de família del CAP Sant Llàtzer de Terrassa i responsable d’atenció primària del sindicat Metges de Catalunya, majoritari dins el sector. Segons explica, aquest dijous, només durant el matí, ell sol ha hagut d’atendre més de seixanta visites: “I així només es pot fer malament”, lamenta Aparicio, que fa trenta anys que treballa en aquest centre d’atenció primària terrassenc. “Estem desbordats, i, a hores d’ara, no hi ha perspectives de millorar”, afegeix el metge de família.
Fins a dotze hores d’espera i pacients en passadissos
L’ascens disparat de contagis de grip ja comença a provocar una imatge que, malauradament, sembla habitual als hospitals del país: pacients repartits pels passadissos a causa de la sobrecàrrega assistencial a la qual han de fer front els centres sanitaris. “Les ambulàncies ja no poden ni descarregar. Està tot ple. Ens hem trobat amb casos de fins a dotze hores d’espera”, relata l’infermer de la Vall d’Hebron. Aquesta situació, però, no és exclusiva de Barcelona. Fa uns dies, ja en plena onada de grip, la metgessa d’urgències de l’Hospital de Terrassa Neus Muñoz relatava a l’ACN que el dilluns 1 de desembre, en el seu centre, hi havia 36 pacients pendents d’un ingrés a urgències, i que els pacients van arribar a estar fins a 72 hores esperant un llit.
La situació no és nova i es podia prevenir, tal com assegura l’infermer de la Vall d’Hebron, que compara la situació actual -en termes de previsió- amb la catàstrofe de la DANA que va colpejar amb molta violència el País Valencià: “A la DANA ja se’ls havia advertit, i no es va fer cas. En aquest cas, la grip que tenim ara ja va començar a Austràlia, i ja es va advertir que la simptomatologia que venia era més greu de l’habitual, i tampoc van fer cas“, relata Raúl Ceresuela, que apunta que els epidemiòlegs ja havien avisat de l’onada de virus respiratoris que arribaria a Catalunya. La planificació, però, no ha arribat, segons defensa el delegat de SATSE: “Tenien des de l’estiu per planificar-ho, i no ho han fet. Han fet el de sempre”, lamenta Ceresuela, que assenyala directament a la consellera de Salut, Olga Pané. “Ha de dimitir“, sentencia amb contundència.
Un col·lapse estructural
Històricament, la temporada d’hivern ha estat un dels punts més crítics per al sistema sanitari, ja que la confluència de diversos virus respiratoris sumada a l’elevada transmissió de les festes crea el còctel perfecte. Des de fa uns anys, però, l’excepcionalitat de Nadal s’ha convertit en la normalitat del sistema sanitari: “Fa uns anys eren només èpoques, ara ja és una constant”, relata el metge de família veterà. Tal com explica Aparicio, en el moment en què va començar a treballar a l’atenció primària, durant el dia feien poques visites: “Fins i tot teníem temps fer altres tasques”, comenta. Ara, però, la situació ha canviat radicalment. El metge apunta com a una de les causes l’envelliment de la població, ja que això també es tradueix amb més necessitats d’atenció mèdica. “La població està cada vegada més envellida, però falta personal i no s’han posat els recursos”, argumenta el responsable d’atenció primària del sindicat Metges de Catalunya.
Als hospitals la situació és força similar. “Nosaltres patim la situació de cada any, perquè s’apliquen les polítiques de contenció de despesa”, apunta Raúl Ceresuela. L’infermer de la Vall d’Hebron recorda que fa cinc anys, durant la pandèmia de la Covid, el seu hospital va ser un dels que va absorbir més càrrega assistencial. En aquell moment, segons explica, es va habilitar una dotació extra de personal, però a la que la incidència del virus va caure, la gestió va tornar a ser la mateixa d’abans. “Durant l’any vivim aquesta sobrecàrrega constantment. Ara tenim totes les plantes i espais oberts, però els sanitaris es comencen a contagiar, i la cosa no anirà a millor”, relata Ceresuela. La situació als hospitals i als centres d’atenció primària està al límit, i els treballadors, saturats, avisen que el sistema pot col·lapsar. En aquests moments ja afronten la primera onada de grip, que ha arribat abans del previst, però ja es preparen per a la pròxima, que arribarà després de Nadal. Mentrestant, metges i infermeres faran mans i mànigues per controlar la situació epidemiològica del país.