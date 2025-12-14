L’increment de la grip a Catalunya obliga a recuperar algunes mesures que estaven a l’ordre del dia durant la pandèmia de la covid-19. La situació, pel que fa a morts i casos contagiats, no és la mateixa, però l’increment del virus actual demana prendre mesures per evitar-ne el contagi. La Generalitat de Catalunya ha imposat aquesta setmana les mascaretes en residències i centres sanitaris, i la consellera de Salut, Olga Pané, ha “recomanat” el seu ús també al transport públic. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Panéha apuntat que el Govern ja ha regulat l’ús de la mascareta en els seus àmbits competencials i ha demanat que la població faci el mateix al transport.
Des de Salut també recorden que la mascareta és aconsellable de forma general si es té símptomes i que s’ha de ventilar les sales on es fan trobades socials. També és important netejar-se les mans de forma recurrent. “Ara no és la covid, però les mesures de prevenció són les mateixes”, ha manifestat la consellera. El virus ha contagiat principalment a infants i joves, tal com acostuma a passar, i s’està estenent “progressivament” a les persones de més edat.
Una de les complicacions d’aquest és que la vacuna no s’ajusta al virus predominant que està circulant en aquests moments, que és nou. Es tracta del subtipus A (H3N2) variant K, que segons les darreres dades oficials representa un 69% dels casos. El que genera aquesta situació és que la vacuna només conté una part del virus i no protegeix tant com en altres casos. En tot cas, Pané ha recordat de la importància de la vacunació perquè està comprovat que la vacuna “protegeix dels casos greus”. Gràcies a la vacuna, ha especificat, en altres països amb una fase de l’epidèmia més avançada no s’han detectat casos tan greus com els que caldria esperar quan el virus muta.
El pic de la grip, possiblement per Nadal
El nou virus també fa més impredictible el moment en què arribarà el pic de l’epidèmia, però des del Departament creuen que aquest podria arribar per Nadal. En tot cas, segons s’ha pogut saber del comportament del virus en altres zones, un cop assolit el pic no podem esperar una caiguda dràstica dels casos, sinó que aquests aniran “lentament a la baixa”, ha especificat la consellera.
Pané ha fet aquestes declaracions coincidint amb la Marató de 3Cat, que aquest any recapta fons per a la prevenció i cura del càncer. La consellera ha explicat que “progressivament” s’anirà incorporant a la cartera de serveis l’ampliació del cribratge del càncer de còlon fins als 75 anys, incorporant un any més cada any fins al 2030.