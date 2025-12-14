El incremento de la gripe en Cataluña obliga a recuperar algunas medidas que estaban a la orden del día durante la pandemia de la covid-19. La situación, en cuanto a muertes y casos contagiados, no es la misma, pero el incremento del virus actual requiere tomar medidas para evitar su contagio. La Generalitat de Cataluña ha impuesto esta semana las mascarillas en residencias y centros sanitarios, y la consejera de Salud, Olga Pané, ha “recomendado” su uso también en el transporte público. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Pané ha señalado que el Gobierno ya ha regulado el uso de la mascarilla en sus ámbitos competenciales y ha pedido que la población haga lo mismo en el transporte.

Desde Salud también recuerdan que la mascarilla es aconsejable de forma general si se tienen síntomas y que se deben ventilar las salas donde se realizan encuentros sociales. También es importante lavarse las manos de forma recurrente. «Ahora no es la covid, pero las medidas de prevención son las mismas», ha manifestado la consejera. El virus ha contagiado principalmente a niños y jóvenes, tal como suele ocurrir, y se está extendiendo “progresivamente” a las personas de más edad.

La consejera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento / Lorena Sopena (Europa Press)

Una de las complicaciones de este es que la vacuna no se ajusta al virus predominante que está circulando en estos momentos, que es nuevo. Se trata del subtipo A (H3N2) variante K, que según los últimos datos oficiales representa un 69% de los casos. Lo que genera esta situación es que la vacuna solo contiene una parte del virus y no protege tanto como en otros casos. En todo caso, Pané ha recordado la importancia de la vacunación porque está comprobado que la vacuna “protege de los casos graves”. Gracias a la vacuna, ha especificado, en otros países con una fase de la epidemia más avanzada no se han detectado casos tan graves como los que cabría esperar cuando el virus muta.

El pico de la gripe, posiblemente para Navidad

El nuevo virus también hace más impredecible el momento en que llegará el pico de la epidemia, pero desde el Departamento creen que este podría llegar para Navidad. En todo caso, según se ha podido saber del comportamiento del virus en otras zonas, una vez alcanzado el pico no podemos esperar una caída drástica de los casos, sino que estos irán “lentamente a la baja”, ha especificado la consejera.

Pané ha hecho estas declaraciones coincidiendo con la Marató de 3Cat, que este año recauda fondos para la prevención y cura del cáncer. La consejera ha explicado que «progresivamente» se irá incorporando a la cartera de servicios la ampliación del cribado del cáncer de colon hasta los 75 años, incorporando un año más cada año hasta 2030.