El Departament de Salut signarà una resolució aquest mateix dimarts per fer obligatori l’ús de mascareta a centres de salut, hospitals i centres de gent gran per contenir la propagació del virus de la grip. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, on ha demanat a la ciutadania que “segueixi de manera estricta aquesta utilització de la mascareta en aquests àmbits de vulnerabilitat”.
“La contenció de la grip a través de l’ús de la mascareta també és una manera d’ajudar a salvar vides, i és una cosa que ja ens va demostrar la covid”, ha remarcat la portaveu a l’inici de la roda de premsa. La mesura s’adopta coincidint amb l’ascens de contagis de la grip a Catalunya, on la incidència s’ha situat en 418 casos per cada 100.000 habitants durant la 49 setmana epidemiològica de l’any, fet que suposa una xifra més alta que el pic de les tres temporades anteriors. Davant els 164 casos de la setmana anterior, la grip ha seguit en ascens i ha superat el nivell molt alt de transmissió durant la 49 setmana epidemiològica de l’any, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic).
La grip és el virus més predominant (37,5% de les mostres), seguida del rinovirus (27,6%), del coronavirus humà (7,2%) i del VRS (6,1%); a la població pediàtrica, la positivitat dels multitests mostren la grip A com la més circulant (61,2%), seguit del VRS (5%). De fet, la setmana passada es van fer 24.969 diagnòstics de grip als Centres d’Atenció Primària (CAP), més del doble dels 11.235 de la setmana anterior. Del total, 2.104 són de nens de 0 a 4 anys; 6.175 de nens de 5 a 14 anys; 9.995 són de persones d’entre 15 i 44; 3.919 són del grup de 45 a 59; 1.321 es corresponen al grup de 60 a 69 anys; 880 del grup de 70 a 79; i 578 són de majors de 80 anys.
El nivell epidèmic recomana l’ús de mascaretes
En aquest nivell epidèmic es recomana fer servir mascaretes quirúrgiques homologades en centres sanitaris i sociosanitaris, segons els documents de referència aprovats pel Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Salut de la Generalitat, que calcula que el pic de la grip arribi per Nadal. Tot i ser una recomanació, la consellera Olga Pané ha optat per fer obligatòria la mascareta en centres de salut, hospitals i centres de gent gran. Pané ja va advertir la setmana passada que les persones amb símptomes ja haurien de portar mascareta amb el nivell de transmissió que hi havia, sobretot si havien d’interactuar amb gent gran o amb problemes respiratoris crònics.