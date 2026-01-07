El descens pronunciat dels virus respiratoris ja es comença a notar a Catalunya tres setmanes després d’assolir el pic de contagis, el més accentuat dels darrers anys. En resposta a la baixada de la incidència de la grip, el Departament de Salut, dirigit per la consellera Olga Pané, ha decidit que retirarà l’obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris, sociosanitaris i residències a partir d’aquest dimecres, tal com ha detallat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Tal com ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la decisió s’ha pres per la millora sostinguda de la situació epidemiològica de la grip, amb una evolució també favorable dels ingressos hospitalaris.
Malgrat que el govern de Salvador Illa retira l’obligatorietat de la mascareta, imposada els dies previs al pic de contagis, l’executiu català encara en recomana l’ús per a les persones que presenten símptomes dels virus respiratoris que circulen aquests dies. També per a les persones que tinguin algun vincle amb l’àmbit sociosanitari -sigui laboral o personal-, especialment per a les persones que tenen contacte amb els col·lectius més vulnerables. En aquests moments, d’acord amb les últimes dades publicades al Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), corresponents a la setmana del 29 de desembre al 4 de gener i actualitzades aquest dimarts, a incidència estimada de la grip es manté per sobre del nivell moderat de transmissió i se situa en 248 casos per 100.000 habitants.
L’evolució de la grip des del pic
El pic de contagis de grip es va assolir durant la setmana de Nadal, moment en què la incidència d’aquest virus respiratori se situava a 759 casos per cada centenar de milers d’habitants. Des del pic, la corba ha començat a caure en picat. Des de la setmana amb més contagis, la incidència de grip s’ha reduït més de la meitat. En concret, la incidència va passar de 759 casos a 546, i posteriorment, una setmana després, de 546 a 236 durant l’última setmana de l’any. Aquest 2026 ha començat amb un lleuger repunt, enfilant la incidència fins a 248 casos. Els experts apunten que es podria produir un nou pic de contagis, però asseguren que aquest serà molt inferior al registrat durant el mes de desembre, el més accentuat dels últims anys.