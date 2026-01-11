Catalunya ja ha superat l’embat fort de la temporada de grip d’aquest hivern. Les últimes dades registrades al Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) del Departament de Salut mostren que, en aquests moments, la grip es manté per sobre del nivell moderat amb una incidència estimada de 248 casos per cada 100.000 habitants. Però aquesta xifra és molt inferior a la registrada fa tres setmanes, coincidint amb el pic epidèmic, moment en què s’estimaven més de 750 contagis per cada centenar de milers de catalans. Enguany, el pic d’aquest virus respiratori, predominant a Catalunya, s’ha produït molt abans del que és habitual, amb el punt més elevat de casos abans de les festes de Nadal. Després, malgrat el pronunciat descens, la incidència de la grip encara manté una incidència moderada, ja que només es considera que se surt d’aquesta situació quan es registren menys de 122 casos per cada 100.000 habitants.
Les dades mostren que la grip ha perdut embranzida, motiu pel qual Salut ja ha retirat l’obligatorietat de les mascaretes als centres sanitaris, i els experts apunten que encara podria arribar un segon pic de contagis però que serà menor. Serà molt més lleuger que el viscut aquest mes de desembre: “Podria haver-hi un nou pic, però serà més petit”, argumenta l’investigador especialitzat en malalties infeccioses Oriol Mitjà en conversa amb El Món. Tal com recorda l’epidemiòleg, “normalment s’imposa la soca [és a dir, si es tracta de tipus A o tipus B] amb més canvis antigènics respecte a anys anteriors”, ja que és la que “s’escapa millor” de la immunitat adquirida anteriorment per la població. És a dir, que els pics de la grip es produeixen en funció de les variacions genètiques del virus respiratori per adaptar-se als canvis en la immunització, generalment proporcionats pels vaccins contra aquests virus respiratoris.
En aquest sentit, l’epidemiòleg i vocal de la junta del Col·legi de Metges de Catalunya Antoni Trilla també confirma que, degut a l’evolució de les dades de la grip, no és gaire probable que es produeixi un segon pic de contagis: “És possible, però no probable. El que sí que sembla poc probable és que sigui un pic tan important com el primer”, argumenta Trilla, que assegura que la corba de contagis viscuda aquest desembre és “quasi de rècord”. Malgrat que descarta que es produeixi un repunt fort de casos, l’epidemiòleg sí que apunta que es podria viure un lleuger increment la setmana vinent a causa de les interaccions dels darrers dies: “Cal esperar alguna possible pujada aquesta setmana vinent, un punt artificial, pel retard i possible infradeclaració de Nadal i Reis”, assevera.
El 2022, un any excepcional, amb dos pics de grip
La pandèmia de la Covid-19 va suposar un abans i un després en l’evolució dels virus respiratoris a Catalunya. Abans de l’any 2020, la major preocupació dels professionals del sistema sanitari durant la temporada d’hivern era la grip, ja que es tractava de la principal infecció respiratòria que circulava al país. La pandèmia, però, ho va capgirar radicalment. L’arribada amb força de la covid va centrar tots els esforços dels professionals de la salut durant mesos -anys, fins i tot, en alguns casos-, i la forta prevalença d’aquest tipus de virus respiratori va provocar que la grip quedés pràcticament desapareguda durant tota la pandèmia. Un cop la covid va quedar estabilitzada, la grip va tornar encara amb més força. L’any 2022, es van produir dos pics de grip durant tota la temporada d’hivern, un primer pocs dies abans de Nadal, i un segon a finals del mes de febrer.
L’investigador especialitzat en malalties infeccioses remarca que el 2022 va ser un any “excepcional” perquè no hi havia hagut grip durant els dos anys anteriors, motiu pel qual es van acabar produint els dos pics de contagis de grip. En detall, segons apunta Oriol Mitjà, un dels pics d’aquest virus respiratori va ser de la soca A, i l’altre de la B, ja que en els dos períodes anteriors no havia circulat gaire aquest tipus de virus i la immunitat de la població havia baixat lleugerament. Durant el primer pic es va assolir un punt àlgid de contagis amb 231 casos diagnosticats als centres d’atenció primària per cada 100.000 habitants, d’acord amb les dades del SIVIC, i en el segon un màxim de 336 contagis per cada centenar de milers d’habitants. En tots dos pics, el gruix principal de casos de grip es van detectar en la franja de població que comprèn des dels adolescents de 15 anys fins als adults de menys de quaranta-cinc. Cal tenir en compte, però, que és el grup de població més extens analitzat.
Els canvis de la grip des de la pandèmia
Tal com recorda l’epidemiòleg, durant els dos anys que va durar la pandèmia de la covid, el primer amb molta intensitat i el segon en menor grau, el virus de la grip va deixar de circular per Catalunya. Després del 2022, però, el país ja va recuperar la normalitat. L’any següent, durant la temporada 2023-24, només es va produir un sol pic de contagis. En concret, aquest va arribar la segona setmana de gener, passant de 53 casos per Cap d’Any a 344 contagis en només set dies. Durant aquella temporada, l’onada forta de l’epidèmia d’aquest virus respiratori es va allargar un mes, ja que a partir de mitjans de febrer de 2024 ja va començar a anar a la baixa. A diferència de la temporada anterior, durant el 2023-24 la major part dels contagis registrats es van donar en infants de menys de quatre anys.
La temporada següent, la 2024-25, també es va produir només un sol pic de contagis. Aquest va arribar a principis del mes de febrer, moment en què el SIVIC va registrar de mitjana 556 casos per cada 100.000 habitants. D’acord amb les dades publicades per Salut, la major part dels contagis d’aquest virus també es van ocasionar en infants de fins a 14 anys. L’onada gran de contagis també es va allargar un mes, i a partir del mes de març va començar a dissipar-se fins a baixar del nivell epidèmic -és a dir, menys de 44 contagis per cada centenar de milers d’habitants. Enguany la tònica és molt similar a la viscuda les temporades anteriors, però el pic de contagis ha arribat força més aviat del previst. Des de la pandèmia el virus de la grip també ha anat mutant per adaptar-se a la nova immunització de la població. Mentre que el 2023 només hi havia dos variants de la soca A i una de la soca B, l’any següent ja hi havia més de vint variants de la soca A circulant per Catalunya, i quatre de la soca B. Aquesta temporada hi ha vuit variants del tipus A i dues del tipus B.