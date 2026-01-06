La grip persisteix a Catalunya tres setmanes després del pic

La grip continua persistint a Catalunya tres setmanes després de superar el pic de l’epidèmia de virus respiratoris. Segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), corresponents a la setmana del 29 de desembre al 4 de gener i actualitzades aquest dimarts, la incidència estimada de la grip es manté per sobre del nivell moderat de transmissió i se situa en 248 casos per 100.000 habitants. En la setmana anterior, els casos havien baixat de 546 a 236; un descens marcat després d’arribar al pic de contagis, que es va situar en una taxa de 759 casos per cada centenar de milers -xifra molt superior a la dels anys anteriors. Les dades, doncs, mostren que la incidència de la grip va a la baixa, però encara no ha acabat de desaparèixer.
Cal tenir en compte també que el pic del virus respiratori es va assolir amb una incidència molt superior a la registrada durant els anys anteriors, i també es va assolir abans del previst, a mitjans de desembre. D’aquesta manera, doncs, és possible que es produeixi una nova onada de contagis d’aquest virus respiratori en les pròximes setmanes. De fet, l’any passat ja es va viure una segona onada d’aquesta mena. La grip és el virus predominant, amb un 39% de les mostres, seguit del rinovirus, amb el 16%, i del virus respiratori sincicial (VRS), amb un 10%. Pel que fa a la grip, predomina la circulació del subtipus A(H3N2) variant K, amb un 87%. En la població pediàtrica -l’altre gran grup de risc-, la positivitat dels tests mútliples mostra la grip A com el virus que més circula amb un 37% de les mostres, seguit del VRS, amb un 15%.
La incidència dels altres virus respiratoris
El virus respiratori sincicial, que és el principal causant de bronquiolitis en infants, ha experimentat lleugers canvis en comparació a les dades registrades pel Departament de Salut, dirigit per la consellera Olga Pané, durant la setmana anterior. En concret, ha registrat un augment amb una incidència estimada de 64 casos per 100.000 habitants, pels 49 de la setmana passada, i es troba en nivell basal en aquests moments. En canvi, a diferència del VRS, la covid sí que es manté estable en comparació a les setmanes anteriors. Per altra banda, des del SIVIC també detallen que aquesta primera setmana de gener s’ha reduït el nombre d’ingressos hospitalaris per aquesta mena de virus. De fet, el 43% dels casos són per contagis de VRS en infants menors de quatre anys, un dels principals grups de risc. Pel que fa a la immunització enfront del VRS, la cobertura acumulada és del 94% en els nadons nascuts entre abril i setembre i del 88% en els infants nats entre octubre i maig, amb una cobertura total del 92,5%.