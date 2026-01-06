La gripe persiste en Cataluña tres semanas después del pico

La gripe continúa persistente en Cataluña tres semanas después de superar el pico de la epidemia de virus respiratorios. Según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), correspondientes a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero y actualizados este martes, la incidencia estimada de la gripe se mantiene por encima del nivel moderado de transmisión y se sitúa en 248 casos por 100.000 habitantes. En la semana anterior, los casos habían bajado de 546 a 236; un descenso marcado después de llegar al pico de contagios, que se situó en una tasa de 759 casos por cada centenar de miles, cifra muy superior a la de los años anteriores. Los datos, por lo tanto, muestran que la incidencia de la gripe va a la baja, pero aún no ha desaparecido por completo.

Es importante tener en cuenta también que el pico del virus respiratorio se alcanzó con una incidencia mucho mayor a la registrada durante los años anteriores, y también se logró antes de lo previsto, a mediados de diciembre. De esta manera, es posible que se produzca una nueva ola de contagios de este virus respiratorio en las próximas semanas. De hecho, el año pasado ya se vivió una segunda ola de este tipo. La gripe es el virus predominante, con un 39% de las muestras, seguido del rinovirus, con el 16%, y del virus respiratorio sincicial (VRS), con un 10%. En cuanto a la gripe, predomina la circulación del subtipo A(H3N2) variante K, con un 87%. En la población pediátrica, el otro gran grupo de riesgo, la positividad de los test múltiples muestra la gripe A como el virus que más circula con un 37% de las muestras, seguido del VRS, con un 15%.

La incidencia de los otros virus respiratorios

El virus respiratorio sincicial, que es el principal causante de bronquiolitis en niños, ha experimentado ligeros cambios en comparación a los datos registrados por el Departamento de Salud, dirigido por la consejera Olga Pané, durante la semana anterior. En concreto, ha registrado un aumento con una incidencia estimada de 64 casos por 100.000 habitantes, frente a los 49 de la semana pasada, y se encuentra en nivel basal en estos momentos. En cambio, a diferencia del VRS, la covid sí se mantiene estable en comparación a las semanas anteriores. Por otro lado, desde el SIVIC también detallan que esta primera semana de enero se ha reducido el número de ingresos hospitalarios por este tipo de virus. De hecho, el 43% de los casos son por contagios de VRS en niños menores de cuatro años, uno de los principales grupos de riesgo. En cuanto a la inmunización frente al VRS, la cobertura acumulada es del 94% en los bebés nacidos entre abril y septiembre y del 88% en los niños nacidos entre octubre y mayo, con una cobertura total del 92,5%.